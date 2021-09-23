【西甲】武磊單刀驚天失機深陷入球荒　愛斯賓奴回歸西甲響勝鼓

愛斯賓奴重返西甲終打開勝利之門，主場一球小勝艾拉維斯。效力愛斯賓奴的中國前鋒武磊後備登場，可惜單刀錯失黃金機會，無緣打破入球荒。



2019年初，中國前鋒武磊加盟愛斯賓奴，西甲隨即掀起「武磊效應」，「武球王」協助球隊取得歐霸盃資格，成為球迷的新寵兒，風頭一時無兩。好景不常，愛斯賓奴在2019/20球季包尾降班，武磊有情有義留效，並助球隊以西乙冠軍身份回歸西甲。

武磊的風頭曾經一時無兩，可惜在一季過冷河後，今非昔比。（Getty Images）

一季「過冷河」後，這股武磊效應似乎減退不少，某程度與他的表現有關。「武球王」加盟的頭半季，已攻入3個聯賽入球，可算有貨交。當他轉戰西乙聯賽，入球數字不升反跌，全季僅攻入兩球，2021年的聯賽依然未有進賬。

武磊經常以後備身份入替。（資料圖片／Getty Images）

愛斯賓奴重返西甲，武磊不乏上陣機會，仍然未能打破入球荒。愛斯賓奴周三（22日）深夜主場鬥艾拉維斯，「武球王」66分鐘後備入替，戰至末段迎來破荒的黃金機會，美蘭度（Oscar Melendo）一記直線撕破對手防線，形成武磊的單刀機會，面對門將掃把腳一射，卻剛好射中門將的右手擋出，愛斯賓奴錯失擴大紀錄的機會，幸好對大局未有影響，以一球力克艾拉維斯，取得今季聯賽首勝。

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武磊對上一個聯賽入球，已經是上年的12月初，當時「武球王」以一傳一射擊敗希杭，惟至今依然未有進賬，2021年仍是顆粒無收，入球荒已持續291日。

難道沒練習太耐，入球的感覺都追不回來？中國網民的回應一擊即中，笑言「武球王的新聞永遠都是痛失單刀」﹑「武球王日常丟單刀」﹑「這球你讓門將怎麼躲」，可見網民對武磊的把握力相當有保留。

武磊再度失機，中國網民見慣不怪。（資料圖片／Getty Images）

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