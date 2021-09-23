全運會｜孫穎莎兩小時連拼單雙打　「乒乓鐵人」平均一日兩賽

戰畢東京奧運後，一眾中國乒乓球手回歸省隊，爭奪全運會的獎牌，樊振東﹑馬龍﹑劉詩雯等熟悉的名字皆有出現。

代表河北的孫穎莎更加是「老是常出現」，這名年僅20歲的國家隊球手十分忙碌，兩個小時出戰兩場賽事。



東京奧運勇奪一金一銀的孫穎莎，是中國乒乓球隊今屆冒起的新星，年僅20歲的她有望成為中國隊未來的領軍人物。

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孫穎莎首戰奧運，已兩度登上頒獎台。（Getty Images）

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孫穎莎馬不停蹄，戰畢東京奧運後，隨即代表河北省出戰陝西全運會，更加是「全餐」，一人出戰女單﹑女雙﹑混雙及女團4個項目。

孫穎莎領軍下，河北隊一口氣殺入女子團體的銅牌戰，最終擊敗四川收獲一面銅牌。作為隊中主力，這名20歲的小妮子是必然正選，戰畢首5日的團體賽後，孫穎莎已經完成9場賽事，當時單項仍未開始。

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戰畢團體賽後，孫穎莎已出戰9場賽事。（新華社）

轉戰單項後，孫穎莎繼續忙碌，她在周三（22日）由朝打到晚，一日內打足3場，首兩場的混雙及女單悉數贏波，戰至晚上舉行的混雙8強卻不敵江蘇組合出局。

孫穎莎在今日遇上另一挑戰，事關女雙及女單的16強，根據賽程相差不足兩小時，換言之她基本上是連打兩場賽事。孫穎莎與拍檔孫銘陽鬥河南的組合，首局先輸9：11，及後「雙孫」組合站穩陣腳，隨即扳回一城，第三局更連轟10分，差點「炒蛋」，其後再以12：10再下一城晉身8強。

孫穎莎與混雙拍檔不敵江蘇組合，8強止步。（新華社）

孫穎莎以35分鐘結束賽事，休息大約1小時，即轉戰女單16強，與廣東的張遲爭奪8強席位，孫穎莎同樣在先失一局的情況下，以局數4：1反勝晉級。

乒乓球項目至今舉行7日，孫穎莎已出戰14場賽事，平均一日兩賽，幸好年僅20歲的她，體力上依然可以應付，「自己的體能保持得不錯，全靠賽後的推拿放鬆。」面對密集賽程，孫穎莎混雙出局後，立即專注未來的賽事，「勝負仍兵家常事，正常不過，我們要立即調整心態，還有女單及女雙的賽事，希望專注爭取勝利。」

全運乒乓至今舉行7日，孫穎莎已完成14場賽事。（新華社）

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