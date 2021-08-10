東京奧運｜孫穎莎奪金背後的辛酸史　父母忍痛只為女兒專心備戰

成功運動員背後，有一段又一段不為人知的辛酸史。

為中國隊在女子乒乓球贏得一金一銀的孫穎莎，獎牌背後，原來她的家人也背負着一個不能說的秘密，等待孫穎莎戰畢奧運才敢跟她說。



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中國乒乓球隊新星孫穎莎今屆在女團贏得金牌，女單決賽卻不敵師姐陳夢，首戰奧運即贏得一金一銀。年僅20歲的孫穎莎，首戰奧運便兩踏頒獎台，成績並不失禮，贏得不少掌聲，更有望將來成為中國隊的領軍人物。

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「千禧後」的孫穎莎極速冒起，有望成為中國女乒新一代領軍人物。（Getty Images）

成功運動員背後的辛酸鮮為人知，連家人也要共同分享這辛酸。孫穎莎的祖母在今年4月，突然因病辭世，孫穎莎當時正在集訓備戰奧運，未能看見祖母的最後一面。家人擔心祖母離世的消息，影響孫穎莎的情緒，國家榮譽與個人親情的交戰後，家人們決定把這個消息隱瞞，結果一瞞就是3個多月了。

孫穎莎不負眾望，以一金一銀結束奧運之旅，最終帶兩面獎牌返國，孫父決定將壞消息告訴她，「有件事爸爸隱瞞了很久，你的祖母不在人世了。」突知噩耗，孫穎莎頓失方寸，不敢相信聽到的事。當她接收到這個消息後，電話另一端的孫穎莎忍不住抽泣，一下子未能接受事實。

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孫穎莎首戰奧運，已兩度登上頒獎台。（Getty Images）

孫穎莎父母因為事業繁忙，所以小時候由祖父母養大，所以感情十分深厚。當孫穎莎進入了國家隊訓練後，連假日也不常回鄉過節，即使如此，她已沒有忘記祖父母，不時打電話問候兩老，而祖母知道孫穎莎練習刻苦，也十分掛念她，可惜如今已天人相隔。

見證愛女登上頒獎台最高一格，父母二人不禁流下眼淚，為女兒的出色表現大感驕傲的同時，亦默默地承受一切，他們的默默付出終有回報，「我們期盼她（孫穎莎）為國爭光，這是對天上的祖母最好的慰藉。」

孫穎莎在女團為中國隊贏得另一面金牌，相信是送給祖母的最佳禮物。（Getty Images）

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