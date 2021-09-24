足球熱話｜C朗駕車網民發現另有重點　看出他不追求最新手機型號

作為世界級球星，C朗拿度是用哪一款手機？

近日英國傳媒影到C朗駕駛賓利去訓練，後面有保鑣駕車跟住。部分眼利的網民留意到，C朗在軚盤上放了一部手提電話，估計是用來導航。C朗看來沒有追求最新手機款式的習慣，網民發現他使用的疑是華為Mate 10或者Mate RS型號，兩款皆已經推出市場超過3年。



英國《太陽報》報道，曼聯球星C朗駕駛一部僅值25萬鎊的藍色賓利Flying Spur前往訓練，兩名保鑣駕駛Range Rover緊隨其後。C朗愛好名車，家中還有林寶堅尼、法拉利等名牌座駕。

【C朗駕名單，眼利網民留意他的手機型號】

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可能他才回歸曼徹斯特居住一個月，不太熟路，所以他用支架放了部手機在軚盤上，相信是用來導航。不少網民都在討論C朗手機的型號，他們認出C朗所用的是華為的手機，屬於Mate系列，有人覺得C朗所用的是Mate 10，亦有人認為是Mate RS才對。

這兩個型號的華為手機都不是最新的，Mate 10在2017年10月發布，而Mate RS就在2018年4月發布，距今都超過3年，看來C朗不是個追求最新數碼產品的人。華為最新將出到Mate 40系列。

曼聯在周三的英聯盃不敵韋斯咸0：1出局，該場C朗沒有上陣，相信他留力備戰周末對阿士東維拉的聯賽。C朗今夏加盟曼聯後，兩場英超攻入3球，在歐聯都有入球。

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連格（右二）表示想了解C朗（右一）的一日生活，希望從中得到啟發。（資料圖片/Getty Images）

另外，曼聯中場連格在訪問中，被問到如果有機會成為另一個人一日，他會選擇誰人？連格希望成為C朗，他解釋：「我很想去看看他平時吃什麼、飲什麼以及他如何訓練。我希望可以從中得到啟發？」

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