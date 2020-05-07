【足球熱話】C朗幾經波折抵都靈　祖家行山狂操體能後fit爆回歸

意大利的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情放緩，隨當地政府放寬禁令後，意甲球隊亦可即將復操。 祖雲達斯球星C朗拿度早前返回老家葡萄牙馬德拉群島探望病母，返回意大利的路上卻遇阻滯，日前終於成功抵達都靈，當地警方特別出動警車為C朗開路。

意甲球隊受惠於意大利的禁令放寬，可在本月18日起逐步復操，為復賽作好準備。C朗拿度母親早前中風入院，C朗即趕回老家馬德拉群島探望，並與家人共聚天倫。

至疫情漸緩，他早前計劃乘坐私人飛機由馬德拉群島返回都靈，惟據報他的私人飛機因航空管制滯留馬德里，未能接載C朗返回意大利，待至當地時間周一（4日）才獲放行，並順利返回都靈。

C朗到埗後，意大利警方嚴陣以待，出動數架警車為C朗的房車開路，車隊浩浩蕩蕩在市內行走，相當架勢，引來沿途有不少途人拍照。

C朗重量級母親節禮物 幾乎不能出生的兒子養活全家

C朗拿度在經歷波折下返回意大利，在14日隔離後可歸隊。（資料圖片／Getty Images）

C朗架勢重返都靈

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JUST IN:



Cristiano Ronaldo has ARRIVED in Turin.



He’s BACK in Italy.pic.twitter.com/VDKb8TBc8E — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) May 4, 2020

C朗一家返回意大利前，在馬德拉群島行山聚天倫：

+ 5 + 4 + 3

家鄉球會升葡超 C朗祝賀母會

葡萄牙政府早前宣布，葡超預料到5月底復賽，但次級別的葡甲將不會重開，並宣布腰斬球季。在馬德拉群島創立的國民隊（Nacional），C朗拿度曾在青年軍時期效力，今季在葡甲名列前茅，在腰斬前以50分高踞榜首，而聯賽前兩名的球隊如常升班，國民隊在相隔一個球季後再度角逐葡超。

C朗得知兒時球會升班後，特意祝賀母會升上葡超，「國民隊在今季表現突出，來季可以在葡超中亮相，我希望給予隊中的職球員一個大大的擁抱，你們創出了彪炳的成績。部份球員我曾在國民隊主場碰過面，希望國民隊的成績繼續進步，有朝一日可以在意大利交手。」

C朗拿度在青年軍時代效力的國民隊，來季將升上葡超，C朗隨即祝賀他們。（國民隊Instagram截圖）

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