英超｜誰是曼聯劊子手終有答案　馬天尼斯一個舉動或致般奴宴客

誰人主射曼聯的12碼一直是個謎，C朗拿度還是般奴費南迪斯？
謎底今仗解開，這個重任落在般奴身上，可惜這名葡萄牙中場12碼竟然直射上看台，導致曼聯吞下今季英超首敗。
縱然般奴射失12碼，主帥蘇斯克查依然對愛將有信心，表示這個12碼不會影響他往後的表現。
繼上輪韋斯咸完場前射入12碼後，曼聯的賽事戰至末段才是高潮所在，今仗亦然。
88分鐘，侯斯接應角球頭槌建功，助維拉先開紀錄。曼聯後備入替的卡雲尼，頭槌攻門正好省中這名入球功臣的手部，球證甸恩直接吹罰12碼，誰人操刀的問題終有答案，般奴費南迪斯繼續擔任劊子手。
處理關鍵一球，這名葡萄牙中場竟然老貓燒鬚，主射「炒飛機」宴客，侯斯逃過一劫，結果維拉以1：0力克曼聯。
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般奴操刀前，維拉眾將擾攘良久，一直圍着12碼點，馬天尼斯更疑似「出口術」，不斷指向C朗示意叫他操刀，曼聯球員對他的行為感到不耐煩，出手推開這名維拉門將，或多或少對般奴有影響，結果這名葡萄牙中場主射一飛衝天，加盟至今第2次12碼宴客。
Aston Villa goalkeeper Martinez asks Ronaldo to take the penalty before Bruno Fernandes misses it.— 𝖥𝖠𝖲𝖳 𝖦𝖮𝖠𝖫𝖲 (@IFAST66) September 25, 2021
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曼聯主帥蘇斯克查賽後依然相信般奴，他指今球只是個別事件，相信不會影響般奴信心。蘇帥同時歸咎維拉球員的不當行為：「我不喜歡維拉球員們圍着12碼點，他們不應該這樣做，但我理解他們的用意，最終般奴亦如他們所願般射失。」
蘇斯克查賽後同時表明，早在開賽前已決定由般奴主射12碼，而非C朗拿度。如今蘇帥賽後力撐，相信般奴依然是球隊的首選劊子手。