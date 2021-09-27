【街舞・Break Dance】地下次文化登上奧運　跳出屬於香港的街舞

「跳了那麼多年，奧運對舞者來說會是一個里程碑。」在今站霹靂舞港隊選拔賽女子18歲以上組別勝出的B-Girl Pui Yee說。

《狂舞派》在2013年上映時，一句對白「為咗跳舞，你可以去到幾盡？」曾成為熱話。8年過去，《狂舞派3》也已在今年初上映，香港的街舞文化一直沒有止息，隨着霹靂舞（Break Dance）成為巴黎奧運新增項目，香港街舞舞者力爭成為奧運代表。



還未步入協青社籃球場，已聽到強勁音樂，場中央除了5名評審，還有兩名舞者輪流Battle。跟着音樂節奏逐個站上場中央「鬥舞」，緊接下位舞者像是回應對手，即興跳出自己的殺手鐧舞步。

這叫街舞Battle。

今站冠軍Bgirl Pui Yee自言風格是力量結合柔軟度。（楊宇翹攝）

霹靂舞港隊選拔賽採用積分制並分4回合進行，3回合後最高積分16強將進入最後一回合、明年1月舉行的大獎賽，最終選出6男6女代表香港角逐奧運資格賽。比賽分男女子13歲或以下、14至17歲及18歲或以上組別。



18歲或以上組別冠軍最終由B-Girl Pui Yee奪得，未有出戰首回合的她必須在上輪及今輪賽事力爭分數，「由上一輪完了休息個多星期後，便Keep住每星期練3日，那3日一定要很專注，工作和跳舞要好好分配時間，因為只得這個機會（爭奧運資格）才會這樣做。」

賽事先分組進行海選，今站共30名舞者在18歲以上組別競逐。（楊宇翹攝）

體育競技與藝術結合

Break Dance招式對體能要求之高，看舞者單手撐地、地板旋轉、Freeze等高難度動作，已能想像肌肉力量、身體平衡與協調等訓練，Breaking是運動與藝術的結合。舞者天馬行空創作出任何招式，欠缺身體條件也無法實踐。

這一場冠軍戰，B-Girl Pui Yee的對手B-Girl Banan，就因傷未能完成動作，「對手不幸整親，她也是很強的對手。」Pui Yee坦言練舞多年必伴隨傷患，「跳舞前輩曾講過要盡量避免受傷，這種跳法要保護得自己好好，要學好基本功、知道自己每個動作用邊度力，了解自己才去做其他。」

Break Dance招式需要肌肉力量、身體平衡與協調。（楊宇翹攝）

舞者SoulGreen最後躋身決賽並贏得今站冠軍。（楊宇翹攝）

好多時表達的東西，B-Boy是好直接，我要嘈你就嘈你，大家直來直往。 B-Girl Pui Yee

B-Girl Pui Yee當初因霹靂舞具挑戰性而被吸引。（楊宇翹攝）

B-Girl Pui Yee跳霹靂舞近10年，小時候曾學過中國舞、拉丁舞和芭蕾舞，「但都沒有興趣。」她笑說。中一時在社區中心學Break Dance，她指因為「Breaking好難好有挑戰性」而被吸引，後來認識更多舞者就在外面跟舞團跳，「跳跳吓發現這裏的人，香港的B-Boy（和B-Girl）是最吸引，因為大家的跳舞氛圍好好。」

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B-Girl Banan因傷未能在冠軍戰發揮水準。（楊宇翹攝）

她喜歡B-Boy「有生氣」，「好多時表達的東西，B-Boy是好直接，我要嘈你就嘈你。大家直來直往，好肯教嘢，所以我好鍾意B-Boy文化。」

以身體演繹自由的靈魂，香港的舞者們都想在世界街舞佔有一席之地，B-Girl Pui Yee指2024巴黎奧運是一個里程碑。「一世人一次，跳舞那麼久，對舞者來說會是一個里程碑，所以盡力就夠。」她將在明年1月舉行的大獎賽力爭前6，取得港隊代表資格。

左起：B-Boy C Plus、B-Boy SoulGreen與B-Boy Shadow將在明年1月的大獎賽再爭逐冠軍。（楊宇翹攝）

男子18歲或以上組別競爭激烈，風格各異的舞者在海選施展渾身解數，8強選手勢均力敵，冠軍戰最終由賽前在積分榜名列第3的B-Boy Soulgreen，對戰第4名的B-Boy C plus，最終由前者勝出。

Bboy C plus VS Bboy SoulGreen冠軍戰：