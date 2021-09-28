C朗女友紀錄片《我是佐真娜》預告片　被問何時結婚：唔到我話事

想了解C朗拿度與女友的愛情故事？一定要留意即將推出的Netflix節目《Soy Georgina（我是佐真娜）》。

日前，Netflix發布了一段約49秒的預告片，當中佐真娜與朋友談起跟C朗何時結婚，她表示希望結婚，但這個決定不在她手上。在預告當中，C朗亦有登場，在泳池邊與兒子玩耍，最後親吻佐真娜。



在《我是佐真娜》的預告片中，既有佐真娜盛裝出席活動的鏡頭，也有她鮮為人知與家人朋友相處的時刻。引起最多討論的是，有一幕她與朋友在私人飛機上用餐，有朋友問她何時結婚，她說：「這不是由我決定。希望吧。」

被問何時結婚，佐真娜表示她不能決定，只能希望吧。（YouTube片段截圖）

佐真娜本來是馬德里一間時裝名店的店員，她邂逅了當時效力皇家馬德里的C朗，兩人在2016年拍拖，至今一起生活了5年。在2017年，她為C朗誕下女兒。C朗現有4名子女，其餘3名子女由代母所生。

【在《我是佐真娜》預告片中，C朗都有出鏡】

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在《我是佐真娜》的預告片，C朗都有兩次出鏡，先見到他跟兒子在泳池邊練習頭槌傳球，最後還有C朗坐在池邊，低頭親吻在池中的佐真娜。據西班牙Netflix的娛樂總監Alvaro Diaz透露，C朗會在節目中出現，令佐真娜的故事更完整及立體，並讓觀眾見到兩人的關係，但他強調節目的主角及重心是佐真娜，而非C朗。

佐真娜在預告片中盛裝出席活動。（YouTube片段截圖）

Alvaro Diaz說：「佐真娜很誠實，在紀錄片中，你會見到她如何由一無所有，到擁有現在的一切。她本來是個尋常少女，但突然有一日，她的生活出現戲劇性的轉變。她有一天下班，遇上了一生的摯愛，誰人沒有這樣的夢想？」

佐真娜聽到支持者的訊息後不禁落淚。（YouTube片段截圖）

另外，在預告片中，佐真娜聽到一段支持者的訊息，令她激動落淚；還有片段是她去玩跳樓機，幫C朗的兒子慶祝生日，以及她出席活動。

▼ 齊睇預告片 ▼

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