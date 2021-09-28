歐超聯｜皇馬巴塞祖雲達斯獲法院裁決支持　歐洲足協終止紀律處分

歐超聯風波，似乎暫告一段落。

歐洲足協發聲明，基於馬德里法院的判決，他們不會對「歐超三強」皇家馬德里、巴塞隆拿及祖雲達斯採取紀律處分，就如從來沒有開啟調查一樣。歐洲足協亦不會收取其餘9間已退出歐超聯球會的罰款。



皇馬主席佩雷斯也是歐超聯首任主席。（Getty Images）

歐洲足協昨日（27日）發表聲明，宣布對皇馬、巴塞及祖記的紀律處分無效，整個程序就如從來沒有開啟過一樣。

12支歐洲豪門勁旅在4月宣布成立歐超聯，被歐洲足協視為叛變的行為。曼聯、利物浦、熱刺、阿仙奴、曼城、車路士、國際米蘭、AC米蘭及馬德里體育會9間球會在各方壓下先後退出，只有皇馬、巴塞及祖記堅持。歐洲足協與9間退出歐超聯球會達成協議，從輕發落，處之罰款及扣減歐洲賽收入，而對於皇馬、巴塞及祖記就開展紀律調查程序，有機會施以重罰。

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不過，皇馬、巴塞及祖記獲得法院支持，馬德里法院在4月裁定，歐洲足協不能採取任何行動對抗歐超聯，否則就會違反歐洲自由貿易法。據歐洲足協最新的聲明，馬德里法院正式通知他們裁決結果，並要求他們在幾日內澄清，如何配合法院的判決。歐洲足協表示理解裁決，亦會遵從，而皇馬、巴塞及祖記亦已獲准繼續參加今季歐洲賽事。

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對於9間已退出歐超聯的球會，歐洲足協在法律程序期間未有收取他們的罰款，暫時也不會追收。歐洲足協重申，與這9間球會之間的協議仍會有效。這9間球會退出歐超聯後，簽署了相當於「悔過書」的承諾聲明，表明會跟歐超聯一刀兩斷，遵守歐洲足協規章，不會參加未獲授權的比賽。

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