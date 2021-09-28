中國游泳男神汪順被強行戴帽　大媽粉絲翌日道歉｜體育熱話

中國游泳男神汪順完成全運會後，搭飛機回家，在機場遇上大媽粉絲。這位粉絲強行要為汪順戴帽，更在扶手電梯指住他大罵。片段在網上廣傳，網民紛紛斥責這名大媽粉絲的行為。這名粉絲的網名叫「秀色波瀾」，是後援會的人，她今日（28日）中午在微博為過分行為致歉。



做運動員，竟然會被粉絲指住罵？而且指罵內容與運動表現毫無關係，只是因為運動員不肯戴帽！

汪順在奧運及全運的表現都令人留下深刻印象。（新華社）

汪順今屆全運一舉一動：

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27歲的汪順在陝西的全運會贏得6面游泳金牌，昨日（27日）回到浙江，但他在杭州的機場遇上難受的一幕。從網上片段見到，大批支持者接機，一位大媽粉絲跟在汪順身後，拿住一頂深色的帽子，一直想將帽子套在汪順的頭上，並一路大喊：「戴上，你給我戴上。」汪順一再拒絕，她就強行幫汪順戴上帽，後者馬上脫去帽子。

【事發經過逐格睇（按圖放大）】

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當汪順落扶手電梯時，這位大媽粉絲更走到汪順前面，指住他罵：「你把帽子給我帶上，快點！」儘管全程遭大媽粉絲不禮貌的對待，但汪順都沒有發過脾氣，也沒有以言語回擊，脫帽子的動作亦很溫和。

汪順遭大媽粉絲強行戴帽的片段。（微博）

汪順搭扶手電梯時，被該名粉絲指罵。（微博）

當片段在網上流傳後，網民紛紛批評這名大媽粉絲很過分，又很嚇人，令人無語，亦有人讚賞汪順好脾氣。網民亦即刻起底，找到這名大媽粉絲原來是汪順後援會的人，網名叫「秀色波瀾」，是汪順超話主持人及粉絲群群主，更有網民指她是汪順前隊友的母親。

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中國游泳男神汪順：

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「秀色波瀾」在中午發微博，承認自己的行為過分，向公眾道歉。她寫：「對於昨日在機場的言行造成的場面混亂以及給汪順帶來的不良影響，向大家致以最真誠的歉意。」她表示即日起不再擔任超話主持人及粉絲群群主，並承諾以後一定謹言慎行，請網民監督。有網民叫她好好反省，亦有的叫她解散後援會，別再搔擾汪順。