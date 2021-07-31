東京奧運｜菲比斯下零金傳奇施治退役　金牌後輩送上至誠鞠躬

汪順昨日（30日）在東京奧運200米混合泳決賽贏得冠軍，成為首位在今屆摘金的中國男泳手；這場比賽也是匈牙利傳奇施治（Laszlo Cseh）的告別戰。賽後，汪順行過池邊，遇上前輩施治，馬上送上一個鞠躬，向對方致敬。



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「既生瑜，何生亮」是對施治游泳生涯最佳總結。他的運動員生涯巔峰，正遇上無敵的菲比斯，一直活在「水神」的陰影之下。無論游得多快，他只能追逐着菲比斯的水花，游來游去也是奧運銀牌，再快也快不過菲比斯的紀錄。施治可說是沒有奧運金牌的最優秀泳手，如果沒有超越時代的菲比斯，他只少多3面奧運金牌。

匈牙利傳奇施治（右）於2004年首次參戰奧運，在400米混合泳奪得銅牌，金牌得主正是菲比斯（中）。（Getty Images／資料圖片）

2021年的東京奧運，施治終於擺脫到菲比斯了，但他已經35歲。他捱過菲比斯的時代，但自己已是垂老之軀，不復當年之勇，成為被後輩蓋過的前浪。施治拼盡力氣，僅以第8名的成績晉身200米混合泳決賽。最後第5名的美國泳手米高安德魯（Michael Andrew）說：「我沒有預計施治可以游到入決賽，很榮幸可以與他同場比賽。」

【施治五戰奧運成績（按圖放大）】

35歲的施治拼盡全力，以第8名躋身200米混合泳決賽，最終以第7名告別游泳生涯。（美聯社）

歲月不饒人，昔日僅次菲比斯的男人，在決賽游出1分57.68秒，以第7名完成，比冠軍的汪順慢超過2秒。施治沒有奢望自己可以鬥得過年輕人，他賽前說過：「我想好好享受比賽，不只是想成為冠軍。現在是個完美的時機，去完結我的游泳生涯，往後花更多時間陪伴太太。」

2016年里約奧運，施治（左二）終於追得上菲比斯（左一），在100米蝶並列亞軍，但史高寧（右二）殺出摘金。（Getty Images／資料圖片）

觸池的一刻，他的5屆奧運旅程劃上句號，游泳生涯也來到告別的時候。他說：「我人生中只懂得游泳，其他什麼都不懂，但我現在要開展游泳以外的新生活了。」他由2004年雅典奧運起，總共贏了4面銀牌及2面銅牌。在2008年北京奧運，他正值巔峰，在200米蝶、200米混及400米混贏得銀牌，3項皆屈居菲比斯之下。上屆里約奧運，他終於追得上菲力斯，在100米蝶並列亞軍，但最終由新加坡的史高寧贏得金牌。

【汪順向傳奇施治致意：】

Wang, the 200m medley champ, bows in front of László Cseh who swam his last ever swim of his career aged 35. #Swimming #Tokyo2020

Cseh is a 6-time Olympic medalist but never won gold (4 silvers, 2 bronzes), a 33-time European Champion.

He had the 'luck' to swim in the Phelps era pic.twitter.com/Z5n4p9ttBa — Del🇪🇺 (@Stroppa_Del) July 30, 2021

中國的汪順雖然贏了今屆200米混冠軍，但他十分尊重施治這位前輩。賽後，當他行過池邊，遇上施治。施治伸出友誼之手，相信只預期與汪順握手，但汪順用雙手捉住施治的手，之後向他鞠躬，為這位泳壇傳奇人物致敬。外國網民對汪順這個舉動讚好，盛讚他有體育精神，有網民留言：「汪順看來是個比孫楊友善得多的人，很高興在他身上見到奧運的精神。」

汪順向施治握手鞠躬致敬獲讚。（影片截圖）

汪順於200米混合泳決賽贏得冠軍。（Getty Images）

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