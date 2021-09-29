連格親授C朗招牌慶祝動作　手把手教導態度認真｜足球熱話

C朗拿度習得新技能！

說不定在周三歐聯對維拉利爾的比賽中，C朗可以向大家展示他從連格身上學到的！

究竟連格可以教到C朗什麼東西？射門？傳球？走位？通通不是，而是慶祝入球的動作。據連格在社交網站上透露，這名英格蘭中場已將自己的招牌慶祝動作傳授給C朗。



【當年C朗教連格盤扭】

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昔日C朗在連格面前示範盤扭技術。（Twitter）

還記得2003年，C朗第一次加盟曼聯時，曾經面對面向當年只有約10歲大的青訓小將連格，傳授盤球技巧。如今連格28歲，正值大熟大勇之年，迎來36歲的C朗回歸曼聯。昔日老師與學生，今日變成隊友。

C朗（右一）及連格（右二）今季在曼聯重逢。（Getty Images）

C朗貴為世界級球星，5屆金球獎得主，儘管體能及速度比巔峰略有下滑，但射術、走位及頭槌仍是曼聯隊中數一數二，正好再將他的經驗及技術傳授給曼聯的新一代。不過，正所謂「活到老，學到老」，C朗的成功正因為他不斷求進的態度，他在連格身上找到一項想學習的新技能。

【連格教C朗的一刻被拍下來】

C朗的招牌慶祝已經很有特色，已成風格，引來不少球員模仿。他的動作着重起跳及雙臂擺動，屬於霸氣外露型的慶祝姿勢。回到曼聯後，他發現昔日的學生連格在慶祝動作方面都很有研究，並且自成一派，講究手指動作，與C朗的風格截然不同，並吸引到C朗的兒子嘗試自學。

早前網傳一張照片，C朗的兒子也學連格慶祝。（Twitter）

可能C朗也不想落後於兒子，或者想嘗試將兩者合二為一，決定不恥下問，向連格請教。連格亦不吝嗇獨門絕技，親自教導C朗。連格在Twitter上載他指導C朗的照片，見到他十分認真，手把手地引導C朗。也許C朗這方面天賦不夠，需要連格捉住他的手，教他那隻手指要豎起、那隻手指要屈曲。連格也在Twitter上留言「所有人都可以伸出援助之手」，盡顯他作為慶祝界大師的氣度。

【連格的招牌慶祝動作】

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在之前英格蘭對安道爾的世界盃外圍賽，連格已經將他及C朗的慶祝動作二合為一。（Twitter）

其實，連格早已將他及C朗的慶祝動作融會貫通，二合為一，並且在代表英格蘭入波後使出來，整套動作一氣呵成，十分流暢。希望C朗在周三歐聯有入波，可以在比賽中實習新學的技能，畢竟熟能生巧。若果有做得不完善的地方，相信連格都會大方指正，讓兩人攜手在研究慶祝動作的道路上百尺竿頭，更進一步，為球迷及球壇帶來更多精彩華麗的慶祝動作。

【更多連格的不同慶祝動作】

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另外，在曼聯昨日（28日）的訓練中，未見後衛哈利馬古尼及勞基梳爾的蹤影，領隊蘇斯克查證實，馬古尼在上場聯賽小腿受傷，要缺陣數個星期，反而梳爾仍有一點機會趕及復出。由於雲比沙卡上場歐聯領紅，今仗對維拉利爾停賽，相信達洛治會頂替他的位置。至於迪亞路查奧爾及拉舒福特就被影到參與輕量訓練。

小將迪亞路查奧爾恢復輕量的訓練。（Getty Images）

接受完肩部手術的拉舒福特也在訓練場上。（Getty Images）

【更多曼聯訓練照片】

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