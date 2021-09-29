中超︱簡拿華路與廣州隊解約　澄清無關恒大危機　傳鄭智接掌帥印

陷入財政危機的中國恒大集團，旗下中超球隊廣州隊（前稱廣州恒大）跟擔任主教練的前世界足球先生簡拿華路解約，有傳會由前國足隊長鄭智接掌帥印。



在恒大集團爆發經濟危機後，一度傳出會牽連中超的廣州隊散班，多名球員或教練離隊的消息亦塵囂甚上。網上亦流傳一段內部訊息，指球會管理層已請求廣州市政府托管。

恒大退出或致廣州隊散班 官方微博打破10年慣例露端倪

直至昨晚，廣州隊終在官方微博公布主教練簡拿華路離隊，這位前世界足球先生自2017年11月開始執掌球隊，先後領軍問鼎中超及中國超級盃。球會在聲明中感謝簡拿華路的貢獻，並祝福他未來一切順利，全文共148字。

廣州隊在官方微博公布簡拿華路離隊。（微博）

雖然有指恒大為削減球隊開支，被逼跟簡拿華路解約，但他接受意大利傳媒訪問時透露，離隊跟恒大經濟危機無關，自己早已下了決定。

「中超分三階段進行，每次都要完全封閉地隔離，跟家人分開數以月計的時間。我捱不住了，想回到家人身邊。」簡拿華路的合約原定2022年尾才屆滿，而即使在休假期間，球會仍然支薪，然而最終他為了家庭，選擇放棄至少11個月人工，提早解約。

回顧簡拿華路在中國球圈的足跡：（按圖放大）

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「夢想執教拿玻里」

這位前意大利國腳的去向也備受關注，出身於拿玻里青年軍的他，不諱言夢想是執教這支意甲勁旅。

「拿玻里現在有一位很好的教練，我很尊重史巴列堤（Luciano Spalletti），他在帶領羅馬時，我已曾跟隨他一段日子。也許我會跟他吃晚飯，但球隊踢得很順，相信我這夢想還要再等。」

至於廣州隊方面，據內地傳媒報道，目前大有機會由隊長兼教練身份的鄭智擔任執行主教練，臨時組建教練團，參加今季餘下賽事。

41歲的前中國隊隊長鄭智，有望出任廣州隊球員兼主帥。（新華社）

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