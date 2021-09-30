歐聯｜巴塞隆拿作客賓菲加3球潰敗　朗奴高文竟展露謎之笑容

巴塞隆拿早前聯賽3球淨勝利雲特，反底在望？非也！今輪歐聯作客賓菲加的巴塞，今仗打回原形，3球完敗予賓菲加的腳下，兩輪同樣淨負3球，主帥朗奴高文更在場邊露出謎一般的笑容。



巴塞隆拿領隊朗奴高文早前被罰停賽，眾將十分生性，隨即在主場擊敗利雲特，以為有反底跡象之際，原來只是虛火。朗奴高文回歸督師，今仗變陣出擊，排出3-5-2陣式鬥賓菲加，前線由迪比及盧克迪莊掛帥。

高文停賽無阻巴塞主場反底 法迪首披10號球衣復出即建功

盧克迪莊與迪比掛帥，可惜今仗顆粒無收。（Getty Images）

【周三深夜歐聯戰果】

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開賽僅133秒，主隊的達雲紐尼斯個人突破，左路切入大位起腳破網，賓菲加先開紀錄。巴塞隨後屢次攻門，可惜未能扳成平手。戰至下半場中段，賓菲加再度找到機會，一次巧妙的配合撕破巴塞防線，祖奧馬里奧左路傳中，被達史特根擋出不遠，拉法施華補射建功，69分鐘擴大領先優勢。巴塞翼衛達斯及後在禁區內犯手球，球證直指12碼點，達雲紐尼斯操刀中鵠梅開二度，79分鐘助賓菲加奠定3球勝局。

達雲紐尼斯（左）梅開二度，加上拉法施華的入球，賓菲加主場3球淨勝巴塞。（Getty Images）

繼首輪對拜仁慕尼黑後，巴塞連續兩輪歐聯分組賽同樣吞3蛋，暫時在E組敬陪末席。經歷另一場敗仗，朗奴高文被炒的機會再升溫，這名荷蘭領隊賽後坦言感受到麾下拚盡全力，惟強調球隊實力今非昔比，「我認為球員們今仗十分努力，他們的態度非常正面，可惜球隊已非當年的巴塞，球隊在首兩個失球可以做得更好。」

戰至末段，艾力加西亞兩黃一紅被逐。（Getty Images）

當巴塞落後3球時，鏡頭捕捉到場邊的朗奴高文露出詭秘的笑容，大難臨頭依然是「笑得出」，究竟是「輸到傻」？抑或是「就快甩難」？只得他本人才知道。

巴塞潰敗，朗奴高文卻露出謎之笑容。（Twitter截圖）

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