【西甲】高文停賽無阻巴塞主場反底　法迪首披10號球衣復出即建功

巴塞隆拿經歷聯賽兩連和，加上主帥朗奴高文被罰停賽兩場，無法領軍主場鬥利雲特。這名荷蘭領隊未能場邊督師，麾下反而更加醒神，開賽15分鐘連下兩城，加上傷癒復出的安素法迪入替建功，結果3球淨勝利雲特。



巴塞隆拿近況頹爆，自歐聯主場3球不敵拜仁慕尼黑，返回聯賽連續兩場和波，主帥朗奴高文的位置「凍過水」，上場對卡迪斯的末段，這名荷蘭領隊出言侮辱球證，結果被罰停賽兩場，今仗主場迎戰利雲特只能作璧上觀。

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巴塞今仗派出迪比﹑古天奴及盧克迪莊攻堅，這個攻擊組合僅6分鐘便有斬獲，迪比個人突破，被對方球員禁區內踢跌，球證直指12碼點，迪比親自操刀中鵠。盧克迪莊及後接應達斯傳送，14分鐘輕鬆射成2：0，亦取得加盟巴塞的首個入球。

迪比博得12碼後親自操刀，開賽早段為巴塞打開紀錄。（路透社）

開賽初段已拉開兩球優勢，巴塞形勢大好，及後繼續向利雲特施壓，惟連番攻門未有再拉開紀錄。終於戰至末段，安素法迪傷癒傷出，相隔11個月﹑323天後再度登場，後備入替盧克迪莊，這名18歲的新星隨即有建樹，搶去對方腳下球後，再在峨眉月頂起腳建功，補時階段錦上添花，巴塞3球淨勝利雲特，一止頹勢。

美斯離隊後，10號球衣落在小師弟法迪身上，這名新「10號仔」在上年11月重創左膝半月板，長唞至今再度披甲，以入球慶祝自己回歸，首仗披上10號球衣即有進賬。安素法迪建功後，立即走向場邊，特意找隊醫慶祝，以入球向對方致敬。

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安素法迪建功後，隨即與看台上的軍醫相擁慶祝。（Getty Images）

安素法迪賽後指身上的10號球衣是榮譽，而不是壓力，並感激家人及軍醫在這段時間的照顧，「從沒想過回歸首仗即有入球，在主場贏波感到非常高興。我要感激軍醫及物理治療師的照顧，家人們這段時間也不好受，加上球隊及球迷們的支持，我才可以捱過這段日子。」

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安素法迪傷癒復出，首度披上10號球衣上陣即建功。（路透社）

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