歐聯︱曼聯雲迪碧克難忍坐冷板之苦　無視隊友安撫用行動抗議

曼聯憑葡萄牙球星C朗拿度絕殺，於歐聯以2：1反勝維拉利爾，全隊瘋狂慶祝，整場坐在後備席的荷蘭中場雲迪碧克（Donny van de Beek）卻斯人獨憔悴。



紅魔今仗尾段要加強攻力，主帥蘇斯克查只向中鋒卡雲尼及連格投下信任一票，也寧願不用餘一個換人名額，亦不派雲迪碧克上陣，令他再在冷板凳上坐足全場。

曼聯絕殺維拉利爾 C朗連格合力救世 蘇帥：有佢有機會

雲迪碧克又坐冷板，向主帥蘇斯克查表達不滿逐格睇：（按圗放大）

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據外國傳媒報導，雲迪碧克熱身後返回座位，被告知不獲出場機會，當時他已生氣得掟背心。而就在曼聯89分鐘作最後一次換人之際，鏡頭捕捉到於後備席上的他明顯相當不忿，一邊用兇狠的眼神望向場邊，一邊「口嗡嗡」，疑似向隊友投訴。

他身旁的艾歷拜利跟甸恩軒達臣（Dean Henderson）見狀，即拍拍他以示支持及鼓勵，但仍未能安撫他的情緒。雲迪碧克這時把口中的香口膠拿出，並用力扔向技術指導區，宣洩不滿；但前方的蘇斯克查未有為意。

雲迪碧克今仗最終未有上陣，是今季9場內的第6次。（Getty Images）

Donny not pleased to say the least 🙁 pic.twitter.com/DMgSiRMDqn — 🎯 (@neutralcf_) September 29, 2021

9戰僅上陣141分鐘 上仗歐聯半場被換

曼聯今季踢了9場正式賽事，雖然雲迪碧克每場都進入大軍名單，但總上陣時間只得141分鐘。他英超對紐卡素時僅披甲6分鐘，上場歐聯對年青人踢正選，卻因隊友被逐，半場已被換走；唯一踢足全場，就只有聯賽盃不敵韋斯咸一仗。

今場已是雲迪碧克這季第6次「齋坐」，這位24歲球員去年夏天以3500萬英鎊從阿積士加盟，一直活在般奴費南迪斯的陰影之下，從未成為常規正選。蘇斯克斯開季前縱曾保證他的出場時間，但似乎尚未兌現承諾。

網民神改圖，戲指雲迪碧克被奧脫福保安誤當球迷：（按圗放大）

有網民就將一名球迷今場衝入場內跟球員慶祝的畫面，換上雲迪碧克的頭像，戲指這名球員長年坐後備，即使連保安也認不出他的樣子，把他誤當球迷驅趕出場。圖片隨即在網上瘋傳，部份球迷更信以為真，令人更見心酸。

C朗絕殺後除衫派福利

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