足球熱話｜球王比利病情好轉出院回家　上載與醫護合照報平安

年屆八旬的巴西傳奇球王比利，早前接受手術後，被送往深切治療部，健康令人擔憂。在一眾醫護人員的悉心照料下，比利的健康狀況已無大礙，並透過社交網站報平安，表示已經出院回家。



比利上月初接受切除結腸腫瘤的手術，曾經兩度在深切治療部（ICU）留醫，健康狀況令人擔心。比利的長女姬莉（Kely Nascimento）多次透過社交網站，指父親的情況良好，並直言「老人家康復需時」。

80歲球王比利再入深切治療部 月初開刀割瘤健康惹關注

縱然康復過程較漫長，終於來到出院回家的一天，比利透過社交網站公布好消息，相片中的比利甚有精神，「康復的路不易行，完成每一步也值得高興，我終於可以出院回家。我得知這消息後，雖然我不能像過跳來跳去，但我不斷地振臂慶祝。」

比利健康出院，一眾醫護人員勞苦功高，他感激全間醫院上下的努力，並在這段時間的悉心照料，加上一眾球迷們的支持，使他堅強地走下去。

在一眾醫護人員的悉心照料下，比利終於可以離開深切治療部。（比利Instagram截圖）

原居於美國的姬莉，早前因為比利病情轉差，特意返回巴西探望父親，如今比利可以出院回家，她的任務同時完成，返回美國。這名比利長女同樣發文，表示父親的病情已有好轉，感激多界的關心，而她也準備返回正常的生活。

姬莉與比利的溫馨合照，公布父親如今可以出院回家。（Instagram截圖）

比利帶領巴西奪得1958、62及70年世界盃，獲譽「球王」，但年事已高，近年健康屢傳問題。2014年已因為尿道感染而曾進入深切治療部治療。而他的髖部不如前，行動時需要使用輔助器材。比利的兒子更指老父出現抑鬱癥狀，惟比利開腔否認。

球王比利職業生涯射入過千球，堪稱傳奇

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