意甲｜祖雲達斯失冠有原因　後防老將：隊友以為傳給C朗便會贏

C朗拿度季初表明無意為祖雲達斯上陣，不久重投成名地曼聯，震驚球壇。祖雲達斯季初落筆打三更，近期才逐漸回勇。但「斑馬軍」去季意甲9連霸告終，誰之過？

中堅兼老臣子邦路斯認為C朗存在是雙面刃，球隊實力增強，同時隊友漸漸變得懶散，戰意轉弱，招致惡果。



邦路斯在歐聯作客擊敗車路士前夕接受訪問，談及在英格蘭捧起歐洲國家盃等方面的題目。對於祖雲達斯去季僅得意大利盃，意甲得第四而無緣十連霸，邦路斯表示過去一些球員為球隊重新注入朝氣，例如基迪拉、文迪蘇傑、馬度迪與希古恩，「這是爭勝的精神，就算敗象早呈，也不讓人看起來束手待斃」。

邦路斯（右）談C朗拿度的日子，箇中感情相當複雜。（Getty Images）

可是，這些球員都在近幾季相繼離隊。邦路斯坦言要向新一代球員注入這份鬥志，相當困難。C朗拿度在2018年夏季加盟，令球隊實力大增，同時令球員「不想努力了」。邦路斯說：「世界最佳球員，會保證祖雲達斯獲勝。C朗對我們影響很大，例如訓練時為我們帶來額外的元素，但久而久之，一些球員認為有他便會贏。」結果，球員在日常操練表現不如以往，亦不再謙卑，又不願為隊友貢獻。

有C朗就有勝利，邦路斯暗示這想法要不得。（Getty Images）

邦路斯續指，去季最終捧起意大利盃，不至空手而回，因為彼此在重要關頭，重拾團隊精神。「傳球給C朗，他會帶來勝利，我們覺得理所當然。其實，C朗需要球隊，正如我們需要他。」他補充道身為祖雲達斯一分子，必須「勤力、謙卑和願意犧牲」，「不能單單依靠機會。所有事做100%不夠，要做到101%」。

上季奪得意大利盃，邦路斯認為證明了C朗拿度與球隊，彼此不可或缺。（Getty Images）

C朗在2018年夏季前，拒絕與皇馬續約，轉而簽約加盟祖雲達斯，為期4年。這位「努力球王」首兩季意甲分別射入21球及31球，連奪兩屆意甲，達成9連霸。球隊去季改由派路執教，C朗仍為必然正選，仍射入29球，但未能成就「十連霸」。而且，「斑馬軍」在歐聯始終未能突破，過去3季最佳成績為八強。

C朗在意甲首仗對烏甸尼斯上陣，及後便傳出不會再為祖雲達斯上陣。（Getty Images）

訓練魔人C朗：

前隊友爆C朗拿度「不是正常人」 賽後竟約他做這件事

C朗在家操到女友喘氣 曾令對手缺氧引曼聯收購

C朗拿度親授健身7式 極易學新手都掂練出腹肌無難度

C朗幾經波折抵都靈 祖家行山狂操體能後fit爆回歸

▼ 點圖看：C朗拿度是這樣練成的 ▼

+ 15

▼ 超級孝順仔C朗拿度 ▼

+ 2

▼ C朗索爆女友Georgina ▼