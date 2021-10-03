乒乓亞錦賽｜港隊包辦混雙決賽未能如願　兩組合4強告負添兩銅

亞洲乒乓球錦標賽在多哈打得如火如荼，港隊兩對混雙組合攜手殺入4強，穩奪獎牌。

混雙4強戰今晚（2日）上演，黃鎮廷/杜凱琹與何鈞傑/李皓晴分別惡鬥日﹑韓組合，兩對組合同樣落敗，未能躋身決賽，無緣包辦冠﹑亞軍。



卡塔爾首都多哈舉行的亞洲乒乓球錦標賽，戰至第5個賽日，港將們十分忙碌，分途出戰各個單項項目。

港乒女團4強變陣不敵日本 仍奪銅為香港隊響頭炮

港隊兩對混雙組合黃鎮廷/杜凱琹與何鈞傑/李皓晴，攜手躋身4強，爭奪決賽席位前，4人均有出戰單﹑雙打項目，只得李皓晴不敵早田希娜，其餘3人悉數過關。

黃鎮廷/杜凱琹率先登場，與日本的戸上隼輔/早田希娜交手，兩對組合在上周的世界乒乓明星賽多哈站碰頭，當時港隊組合以局數1：3落敗，今仗力爭報回一敗之仇。黃鎮廷/杜凱琹在今仗未能威脅對手，結果直落3局8：11﹑6：11及7：11告負，無緣決賽。

黃鎮廷與杜凱琹未能報回一敗之仇，再度不敵日本組合出局。（資料圖片／高詩琦攝）

港隊希望落在隨後登場的何鈞傑/李皓晴身上，二人與韓國組合張禹珍/田志希爭入決賽，「何李配」以11：7先拔頭籌，可惜無以為繼，反勝為敗，及後連輸3局9：11﹑5：11及6：11。港隊兩組合未能殺入決賽，在不設銅牌戰下，為港隊增添兩面銅牌。

何鈞傑與李皓晴組合同樣在４強止步。（資料圖片）

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