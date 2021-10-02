英超｜車路士兩食詐糊照破修咸頓　禾特普斯由功臣變罪人

英超第7輪，車路士主場迎戰修咸頓，即使開賽9分鐘先開紀錄，但上半場兩度被VAR吹走入球，遲遲未能擴大比數。客軍修咸頓換邊後博得12碼，由禾特普斯主射入網追平，可惜這名入球功臣變罪人，領紅被逐，十人應戰的修咸頓未能抵擋車路士的攻勢，由迪姆華拿及芝維爾各建一功，結果以3：1擊敗修咸頓。



經歷英超﹑歐聯兩連敗的車路士，今仗返回史丹福橋主場對修咸頓，對方今季仍未打開勝利之門，主帥杜慈輪換出擊，羅夫度斯卓克﹑芝維爾及赫臣奧杜爾等正選上陣。

一眾副選擔正登場，這個如意算盤打得響，羅夫度斯卓克接應角球頭槌二傳，伏兵遠柱的查洛巴（Trevoh Chalobah）門前加一頭，這名22歲的英格蘭小將攻入今季第2球，車路士9分鐘有個好開始。

車路士小將查洛巴再度建功，為車路士先開紀錄。（路透社）

戰至上半場中後段，「車仔」5分鐘內再度攻破修咸頓大門，盧卡古禁區內勁射入網，惟越在先。迪姆華拿頭槌建功，從今年4月後再度在英超取得入球，可惜同樣被VAR吹走，球證艾堅遜認為啟動攻勢的艾斯派古達犯規在先，入球無效。

上半場VAR再度吹走車路士入球，杜慈的投訴過激被罰黃牌。（路透社）

車路士彷彿被VAR「逼害」，接連未能取得保險球，埋下被追平的伏線。修咸頓右閘利夫拿文奴（Tino Livramento）一次突破，博得芝維爾禁區內犯天條，並由隊長禾特普斯12碼一射中鵠，61分鐘追成1：1平手。

禾特普斯主射12碼入網，助修咸頓追成1：1平手。（路透社）

杜慈不敢怠慢，先後收起赫臣奧杜爾及高華錫，以美臣蒙特及佐真奴入替，試圖改變戰局。一向穩健的車路士艾度亞文迪交出一記「醫院波」，禾特普斯飛鏟踢跌佐真奴，艾堅遜翻查VAR後，認為這個是嚴重犯規，改向這名修咸頓隊長出示紅牌，「聖人」十人應戰。

禾特普斯由功臣變罪人，一次嚴重犯規變紅牌阿姑。（路透社）

命裏有時終須有，即使華拿上半場食詐糊，末段接應艾斯派古達地波傳中，門前輕鬆撞射入網，正正式式打破入球荒，相隔161日後再有英超入球，亦是今季開齋一球，車路士84分鐘領先至2：0。主隊及後繼續施壓，車路士禁區內連番施射，先後中柱中楣，最終由芝維爾勁射破網，錦上添花，結果以3：1擊敗修咸頓，有驚無險全取3分。

華拿相隔161日終於再度在英超取得入球。（路透社）

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