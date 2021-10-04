英超｜占士米拿串演右閘鬥後生仔科頓　速度輸蝕老練技術搭救

球場上的世代之爭，在所難免，面對既有速度又有膽識的後輩，如何是好？利物浦的占士米拿交出最佳的答案。

利物浦主場硬撼曼城的聯賽，這名35歲的利物浦副隊長面對21歲的菲爾科頓，踢得十分吃力，但他憑經驗及老練的「技術」搭夠。



英超第7輪的重頭戲，由利物浦在晏菲路球場迎戰曼城，兩軍下半場入球梅花間竹，紅軍先由沙迪奧文尼開紀錄，「藍月亮」的菲爾科頓窄角度勁射網仔追平，及後沙拿以個人表演回敬一球，曼城憑迪布尼末段建功，結果兩軍打成2：2平手，握手言和。

利物浦2：2曼城晏菲路瘋狂一戰 下半場精彩入球梅花間竹

英超第7輪賽果：

+ 5

阿歷山大阿諾特因傷缺陣，今仗改由占士米拿串演右閘，示範了如何面對有速度的年輕翼鋒。菲爾科頓既有活力又有速度，就算35歲的占士米拿體能多好，速度上難以與「後生仔」匹敵，全場疲於奔命，占士米拿以經驗搭夠。

科頓以速度殺入禁區，米拿與對方有稍微的身體接觸，科頓隨即倒地，並高舉雙手示意「咁都唔吹12碼？」，球證泰亞尼認為這不構成犯規，占士米拿先贏一場。

面對科頓全場多次以速度「欺凌」，米拿唯有使出超技術。（Getty Images）

善用犯規也是經驗之一，不在危險地帶，犯規無傷大雅，科頓欲以速度快放，占士米拿一手拉跌對方，換來一面黃牌，卻化解一次危機。一己之力難敵科頓，關鍵時刻還有隊友相救，艾利臣上半場末段出迎助米拿一臂之力，再一次化解科頓的攻勢。

即使菲爾科頓與占士米拿場上爭鬥有多激烈，完場後照樣攬頭攬頸，識英雄重英雄。這名曼城新星賽後直言米拿有明顯犯規，「我不喜歡『詐死』博12碼，米拿明顯踢中我，我認為球證及VAR應該吹罰。」

米拿面對科頓非常吃力，幸好有隊友出手相助。（路透社）

占士米拿逃過被逐一劫 哥迪奧拿：「因為呢到係晏菲路」

曼城看準占士米拿的弱點，多次左路突破，貝拿度施華面對紅軍正﹑副隊長夾擊，先過佐敦軒達臣，占士米拿「畀波過唔畀人過」，球證沒有示意，逃過領紅被逐的一劫。

占士米拿下半場踢跌貝拿度施華，球證泰亞尼未有表示，逃過被逐一劫。（路透社）

場邊的曼城主帥哥迪奧拿氣得暴跳如雷，不斷向第四球證甸恩投訴，賽後更直言有「主場雞」的味道，「米拿的攔截絕對構成黃牌，不過這裏是晏菲路，假若米拿是曼城球員，早已被驅逐離場，而球證今仗有部分的判決也不太清晰。」利物浦領隊高普則對哥帥的反應表示不解，賽後直言看不到米拿是犯規與否。

58分鐘文尼的入球：

之後瘋狂的12分鐘：