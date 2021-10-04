西甲｜武磊觸球僅5次被評「幾乎都在防守」　劣勢下破皇馬不敗身

國際賽前夕的歐洲聯賽，恍如天降異象，多支豪門球隊失利。西甲排榜首的皇家馬德里難逃一劫，作客以1：2不敵愛斯賓奴，被破今季不敗身。

愛斯賓奴陣中的中國國腳武磊，在球隊領先兩球時後備上陣，可惜仍未能打破入球荒。觀乎數據與媒體報道，存在感頗低，最精彩一刻出現在賽後。



皇馬賽前獲5勝2和排榜首，周中歐聯主場爆冷被摩爾多瓦的舒列夫絕殺後，意外在西甲再度失利。愛斯賓奴由魯爾杜馬斯及阿歷斯維度，分別在上、下半場入球。

賓施馬身為隊長，挺身而出。（Getty Images）

球隊領先至兩球後5分鐘，武磊於65分鐘上陣，觸球次數不多，亦沒有射門。面對皇馬反撲，愛斯賓奴疲於奔命，希望守住勝果，惟戰至71分鐘失守。今季大勇的皇馬射手賓施馬從禁區頂左路推入大位，無懼3名守衛施壓，扳回一城。他在開季8場西甲入9球，為本世紀第8名球員達成此佳績，與C朗拿度、美斯、伊度奧等人看齊。

夏薩特入楔時間相當精準，而且妙射破網，可惜賓施馬傳球時越位。（Getty Images）

雖然達成紀錄，但這名皇馬隊長可算運滯。他在入球前已有一次精彩演出，在小禁區內轉身180度擺脫糾纏而入球，卻因隊友越位而無效。他在完場前又送出一次妙傳，讓夏薩特窩利射入扳平，卻又因自己越位而被判無效。

皇馬在歐聯主場爆大冷輸波，仍未定神？（Getty Images）

皇馬就此告負，暫與馬德里體育會及皇家蘇斯達同得17分，憑較佳得失球差排榜首，而西甲只餘一支未敗之師，為現時排11的維拉利爾。

不同時勢有不同任務，這一刻武磊要抵抗強敵來襲。（新華社）

回說「武球王」，一舉一動都受到中國媒體關注。武磊今仗上陣，連同補時合計約30分鐘，數據上未有射門，有5次傳球，其中一次在對手禁區內。不少西班牙媒體評價他在場上防守居多，甚少參與進攻。

武磊與「西甲頭牌」交換球衣，中國媒體這樣寫的。（新華社）

而賽後與賓施馬交換球衣一幕，更吸引中國媒體報道，比場上表現更為搶鏡。而武磊在微博賽後稱「很久沒有在主場看到五星紅旗了，真的很感動」，而且上機前遇到中國的留學生，得知他們特意從法國乘飛機到西班牙捧場。

武磊的西班牙之旅（按圖放大）

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不過，武磊上次在聯賽入球，已是去年12月的西乙，連同盃賽亦只曾於1月國王盃入1球。長達10個月的聯賽入球荒，要等到國際賽期完結才有機會打破，「接下去，進入國家隊時間」。中國將於本周四（7日）在阿聯酋中立場對越南，復於下周二（12日）作客沙特阿拉伯，爭取於世界盃亞洲區外圍賽12強出線。

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