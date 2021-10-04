殘羽港將陳浩源促撥固定訓練場　轉全職4年仍受泊車搬輪椅之苦

東京殘奧贏得羽毛球WH2級銅牌得主、港隊球手陳浩源，昨日在Instagram撰長文，投訴殘疾羽毛球項目在體育學院沒有固定場地。在一星期之中，他有4日要帶住輪椅到不同的康文署場地訓練。



羽毛球在今屆首次正式成為殘奧項目，朱文佳贏得SH6級銀牌，至於陳浩源就得到WH2級銅牌。港隊在今屆殘奧贏得5面獎牌，羽毛球佔了兩面。

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陳浩源昨日（3日）在Instagram發布一篇超過一千字的文章，不滿殘疾羽毛球項目不獲體院分配固定訓練場地。他寫：「所有全職殘疾項目入面，只有羽毛球係冇固定場地，即係冇主場。而作為項目入面唯一一位輪椅運動員，我每日就要揸車將自己部輪椅運嚟運去，然後由泊車地點花15分鐘推部輪椅去訓練。觀乎所有全職殘疾人士運動員，只有我一個有咁嘅待遇，與有榮焉！」

陳浩源撰文希望殘疾羽毛球隊分配到固定場地，他還配上一張輪椅照片。（陳浩源Instagram）

陳浩源透露，他們一周6日訓練當中，只有兩日可以使用體院場地，另外4日要帶住輪椅，駕車到不同的康文署場地訓練。他表示在康文署場地訓練，有時受到不必要的滋擾，有時當局安排失誤，沒有場地，亦有時因為泊車位的問題，無法去練波或者遲到。而且，訓練時受傷的話，無法得到即時治療。

在男子單打WH2級世界排名第2的陳浩源表示，體院有16個羽毛球場，主要供健全羽毛球隊使用。雖然他承認健全羽毛球隊有近60人，16個場都不敷應用，但他仍希望殘疾隊可以分配到兩個固定場地。他質疑體院分配資源的準則，他寫：「以我哋嘅付出、成績，而大家都係體院嘅全職運動員，係咪我哋就冇得用？又或者要健全隊唔用、用完，我哋攝啲中間啲時間？」

「我明白，以前得健全羽毛球隊一個係羽毛球場地嘅持份者，梗係佢哋話事啦。不過我哋殘疾人隊都全職咗4年，其實係咪可以預埋我哋一份？」陳浩源認為無論健全還是殘疾人都是港隊，並非比賽的競爭對手，兩者「河水不犯井水」，而且傷健同時訓練，還可提倡共融，所以他覺得健全及殘疾隊同時在一個體育館同時訓練是沒有問題的。

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他表示擁有固定場地，可以為殘疾羽毛球運動員帶來四大好處，訓練時間更有彈性，方便運動員進修；而有需要的時候，他們亦可隨時加操，不用要在兩周前申請；再者，可以做好青訓，運動員亦有固定地點存放裝備。他感嘆：「自我認可多啲，似返個全職運動員，唔使朝朝早自己搬輪椅咁陰公。」

陳浩源希望殘羽隊可以獲得固定場地，有助他們訓練。（資料圖片/葉詩敏攝）

他抱怨：「有人話，你哋成績好啲，會幫你搞！你哋亞運有成績，會幫你搞！你哋成為殘奧項目，會幫你搞！你哋殘奧有成績，會幫你搞！如果佢冇講漏，我都冇做漏，結果……」他認有為固定場地，可以讓他專心多打3年，力爭在巴黎再創佳績。這亦讓殘疾羽毛球，發展為香港傳統殘奧運動的基本配套。

陳浩源昨日還發了這則限時動態。（陳浩源Instagram）

陳浩源最後寫：「有人話，運動員唔係應該排除萬難去解決問題，然後做出好成績咩？係嘅，所以之前咁多年都排除咗唔止萬難，去完成咗一次又一次嘅好成績。不過見到大部分健全運動員都咁幸福，有咁好嘅資源配套。不如都畀我哋幸福埋一份啦。」

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