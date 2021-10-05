【法甲】麥巴比首開腔談轉會風波　直認有離心曾與PSG攤牌

「要走就要走，要夠膽講出口」，巴黎聖日耳門球星基利安麥巴比的離隊消息，即使今夏轉會窗傳得「似層層」，最終也未能成事。這名法國球星早前接受訪問，坦認當時有離心。



當美斯及C朗拿度轉會未發生時，外界普遍認為今夏最「大刁」可能是麥巴比，盛傳皇馬曾經開價1.6億歐元求購，但PSG方面悉數拒絕。

巴黎聖日耳門體育總監李安納度在早前訪問時表明，知道麥巴比有離心，即使直言不會「阻人發達」，但希望對方繼續留隊。口不對心，李安納度最勁，夏天轉會窗已成過去，麥巴比最終乖乖留在大巴黎，與尼馬及美斯組成夢幻鋒線。PSG至少捱過一個轉會窗，大有可能在今季也留得住這名法國球星。

PSG高層認拒絕皇馬報價 麥巴比為離隊隨時打破承諾

C朗欲投曼城爭逐金球獎 皇馬天價求購麥巴比遭拒

麥巴比終於留在PSG，與美斯及尼馬組成夢幻鋒線。（Getty Images）

事過境遷，麥巴接受法國《RMC SPORT》訪問時，首度開腔談及這場轉會風波，直認曾經向球隊提出離隊要求，故此有一個兩全其美的方法，「我曾經向球會要求離隊，因為我不想續約，但我不想球會有損失，故此希望為他們賺得一筆轉會費，可以找到取代我的人選。」他的離開也是愛，麥巴比表示在PSG的日子十分快樂，希望以金錢回報球會。

麥巴比堅稱沒有脅迫球會的意思，「我信奉轉會市場，在合符理想的價錢時才出售，我尊重這個遊戲玩法。只要球會說一句『不想我離隊』的話，我便會留下。」麥巴比深明自己的位置，與巴黎只剩下一年合約，只要他留隊但不續約，下季無論如何也可實行脫出大計。

PSG三巨頭悉數出擊也徒勞 全場零中目標爆冷不敵雷恩

麥巴比承認曾經有離心，可惜最終未能成事。（資料圖片／Getty Images）

當麥巴比要求離隊時，PSG會長艾卡利法（Nasser Al-Khelaifi）再三阻撓，並強硬地直接關上大門，麥巴比心中不禁有條刺，「會長當時表示：『他（麥巴比）不可以免費走！』，我是有一點驚訝，不知道下一步會發生什麼事情。」

拖延雖可恥，但很有用，麥巴比對李安納度這種處理的手法也有微言，「我早在7月底已與球會攤牌，李安納度在8月底才表示轉會市場最後一星期難以改變計劃，事實上他早已知道，這個做法我不太欣賞。」

麥巴比縱然今季留隊，來季會否續效PSG仍是未知數。（路透社）

【重溫球王美斯「躺平」做人牆逐格睇】

+ 5

英超第7輪賽果：