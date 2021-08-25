足球轉會｜C朗欲投曼城爭逐金球獎　皇馬天價求購麥巴比遭拒

今夏轉會窗進入尾聲，但還有可能出現重磅交易！法國《隊報》披露，上場聯賽被列為後備的祖雲達斯球星C朗拿度，希望轉投英超的曼城；據報曼城羅致哈利卡尼失敗的話，會同意向C朗開出3100萬歐元年薪的合約，但不願意承擔太高轉會費，有可能以交換球員促成交易。另一單潛在「大刁」是法國前鋒基利安麥巴比，報道指皇家馬德里已經向巴黎聖日耳門開出1.6億歐元報價，但遭到拒絕。



C朗傳鬧離隊先列後備 補時階段頭槌絕殺空歡喜一場

C朗拿度無病無痛卻先列後備。（路透社）

36歲的C朗在上場意甲聯賽被列為後備，59分鐘入替，完場前「食詐糊」，最終祖雲達斯與烏甸尼斯踢成2：2。法國《隊報》披露，與祖雲達斯尚有一年合約的C朗，希望今夏轉投曼城，但曼城是否同意簽入C朗，還是視乎哈利卡尼轉會的可能性，若果曼城羅致卡尼失敗，他們願意轉目標為C朗。

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報道表示，C朗沒有掩蓋他離開祖雲達斯的渴望；世上只有4間球會承擔得起C朗的待遇，而C朗特別想去曼城，因為他希望再贏金球獎。C朗已經跟幾名曼城球員談及轉會的可能性，包括貝拿度施華、魯賓戴亞斯及祖奧簡斯路，他相信交易可以在今夏發生。

C朗拿度極罕發文回應離隊傳聞 皇馬已成過去永存心中

C朗拿度頂入絕殺球後，興奮得除衫慶祝，露出一身健碩的肌肉。（Getty Images）

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現實上，這宗交易很複雜，除了涉及卡尼會否轉投曼城外，祖雲達斯及曼城對C朗的轉會費都存在分歧，祖記當然想收取一筆可觀的收入；曼城雖然據報同意滿足C朗年薪3100萬歐元的要求，卻不願意為合約只餘一年的C朗付出高昂的代價。雙方有可能交換球員，報道指C朗經理人文迪斯有意推動旗下曼城球員貝拿度施華轉會祖記，作為羅致C朗的籌碼，此外中堅拿樸迪亦有可能加入轉會之中。

儘管美斯加盟，但報道指麥巴比仍不願意續約PSG。（PSG Twitter截圖）

另一位有可能在轉會窗關上前離隊的大牌球員，可能是巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比，他與PSG的合約尚餘一年，但遲遲未續約，據報他希望離隊。PSG本身以為美斯的加盟，有助挽留麥巴比，但麥巴比仍無意續約。

體育媒體《ESPN》收到接近皇家馬德里的消息稱，皇馬日前向PSG開出1.6億歐元的報價羅致麥巴比，但遭拒絕。雖然疫情下皇馬都面對財政困難，但會長佩雷斯一直視麥巴比為頭號目標，儘管他們深知這宗轉會談判會很困難，都盡力說服PSG放人；另有來自法國的消息指，皇馬需要將轉會費提高至2億歐元才有可能促成交易。皇馬今夏還未有重量級的增兵，反而賣了不少球員套現，包括4100萬歐元的華拉尼及4000萬歐元的馬田奧迪加特。

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英超第2輪賽果：

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