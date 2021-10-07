歐國聯｜意大利不敗金身被破　邦路斯被逐　文仙尼：好彩今場輸

應屆歐洲國家盃冠軍﹑累積37場國際賽不敗創下世界紀錄的意大利，在歐洲國家聯賽（歐國聯）4強遇上西班牙，隊長邦路斯上半場末段兩黃一紅被逐，埋下輸波伏線，「狂牛兵團」憑費倫托利斯梅開二度，以2：1擊敗意大利，並打破對方長達3年多的不敗金身。



今夏勇奪歐國盃錦標的意大利，今個國際賽日轉戰歐國聯4強，與西班牙爭決賽席位。效力巴塞的小將加維（Pablo Gavira）今仗正選登場，取得個人首頂國家隊「喼帽」，以17歲62日之齡打破西班牙國家隊史上最年輕上陣的紀錄。

年僅17歲的加維今仗正選上陣，成為西班牙史上最年輕代表國家隊的球員。（Getty Images）

面對應屆歐洲冠軍，西班牙有個好開始，奧耶沙巴爾左路傳中，恰好越過意大利中堅巴斯東尼（Alessandro Bastoni），身後的費倫托利斯撞射破網，17分鐘先開紀錄。意大利防線隨後依然「騰騰震」，馬高斯阿朗素左腳勁射，當拿隆馬撲救時「牛油手」，皮球中柱彈出，幸好隊長邦路斯及時救駕解圍。

費倫托利斯梅開二度，助西班牙打破意大利的不敗金身。（Getty Images）

戰至上半場末段，兩軍隊長爭頂時正面交鋒，邦路斯手踭先行打中布斯基斯，球證立即出示黃牌，邦路斯兩黃一紅被逐。十人應戰的意大利隨即曝露後防空位，奧耶沙巴爾再度造就費倫托利斯，這名曼城鋒將近門頭槌建功，完半場拉開領先優勢。

邦路斯在上半場末段兩黃一紅被逐，改變今仗的形勢。（Getty Images）

意大利換邊後傾力反撲，先有費達歷高基艾沙近門勁射中柱，可惜越位在先，戰至末段終於扳回一城，基艾沙橫傳柏歷堅尼射入空門，但為時已晚，結果意大利以1：2不敵西班牙，無緣晉身歐國聯決賽。

意大利自2018年9月的歐國聯分組賽不敵葡萄牙後未嘗一敗，保持長達3年多的不敗走勢，終於被「狂牛兵團」打破金身，37場國際賽不敗走勢告一段落。

意大利相隔3年多再嘗敗仗，主帥文仙尼坦言是不幸中之大幸，「我們不能一直長勝下去，總有一天會落敗，幸好我們不是在歐國盃決賽，或者世界盃的舞台上吞敗。」文仙尼直言輸波與十人應戰有直接關係，「他（邦路斯）犯錯了，當他被逐後，球賽形勢立即扭轉，十人應戰使我們要贏得控球權十分困難。」