體壇熱話｜印尼日本羽球場外老友鬼鬼　奧運金牌得主送最強伴手禮

蘇迪曼盃曲終人散，日本隊決賽以場1：3不敵中國隊，屈居亞軍。日本隊一眾女將卻收到「安慰獎」，失落心情一掃而空！



日本羽毛球女將志田千陽在個人社交網站上載一張自拍照，與隊友山口茜及松山奈未露出滿足的笑容，而手上則是滿滿的零食，並以日文及英文寫上：「波利向我們全隊贈上零食，大家也非常開心。」志田更向對方喊話希望早日再見面。

一眾日本女子球手，收到「厚禮」後立即興奮自拍。（志田千陽Instagram截圖）

波利（左）向全隊日本隊送上零食。（Getty Images）

送禮者，正是應屆奧運女雙金牌得主﹑印尼的波利（Greysia Polii），她親自回覆志田，希望大家好好享受。波利送上的零食有朱古力，以及大家熟悉的印尼撈麵。「印撈」早已植根香港，攻陷年輕人的心，如今更有望打進日本市場。印尼撈麵相信是「印尼最強手信」，網民紛紛表露「印撈」的愛意，直言「印尼撈麵世界第一」，更建議她們做直播食撈麵。

志田千陽（右）與松山奈未搭檔多年，二人在今屆蘇迪曼盃打足3場分組賽。（資料圖片／Getty Images）

蘇迪曼盃早前圓滿結束，日本隊在決賽以場數1：3不敵中國隊，志田千陽/松山奈未這對女雙拍檔，在3場分組賽悉數上陣，並全數取勝，可惜在其後淘汰賽未有機會登場。另外，印尼隊在8強力戰以場數2：3不敵馬來西亞，無緣躋身4強。

印尼羽毛球女雙挫中國奪金相差十載姊妹情深互砥礪

日本隊即使有桃田賢斗坐鎮，依然無法奪冠而回。（路透社）

↓↓↓波利與阿比恩尼奪金一刻真情流露，在場上十分興奮：（按圖放大）↓↓↓

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