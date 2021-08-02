東京奧運︱印尼羽毛球女雙挫中國奪金　相差十載姊妹情深互砥礪

繼舉重選手戴亞絲（Hidilyn Diaz）為菲律賓贏得史上第一金之後，印尼憑羽毛球女雙組合波利／阿比恩尼（Greysia Polii/Apriyani Rahayu），贏得今屆首面金牌，令家中其他「姐姐」也可能高興起來。

兩人在決賽以局數2：0擊敗中國「卧曹」組合陳清晨／賈一凡，為印尼首度稱霸女雙項目。



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世界排名第6的印尼女雙組合波利／阿比恩尼能夠殺入決賽，本已改寫該國羽球歷史。

她們於決賽迎戰二號種子的中國組合陳清晨／賈一凡，陳清晨在小組賽對南韓時，曾疑似在得分後爆粗引起熱議，被封「卧曹」組合，當事人及後道歉解釋指「是發音不太好」，但已令人留下深刻印象。

菲律賓史上第一金 舉重老將戴亞絲告別戰終創歷史

陳清晨早前在女雙分組賽表現激動，每次得分都會講出「我X」、「牛X」、「我X你的」等話。（Getty Images）

陳清晨在微博解畫，稱是發音不好造成誤會。（微博＠陳清晨BAOBAO）

兩對組合此前交手9次，中國隊6勝3負稍佔優，惟今日波利跟阿比恩尼以直落兩局21：19及21：15取勝，取得印尼今屆首面金牌，亦是該國史上首面羽毛球女雙金牌。至於南韓的孔熙容／金昭映就擊敗隊友申昇瓚／李紹希摘銅。

波利跟阿比恩尼贏得印尼首面羽毛球女單金牌。（Getty Images）

↓↓↓波利與阿比恩尼奪金一刻真情流露，在場上十分興奮：（按圖放大）↓↓↓

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波利及阿比恩尼的金牌得來不易，兩人背後各有故事。已年屆33歲的波利曾在倫敦奧運鬧出風波，她當時跟另一位隊友出戰女雙，分組賽卻因故意輸波「走線」避開中國而被退賽。

4年後她捲土重來，拍檔又換上另一人，卻在8強止步，該隊友更因傷退休，一度令波利萌生同樣念頭。

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結果波利接受教練勸導，留隊協助後輩成長，才跟年少10歲的阿比恩尼搭檔，慢慢打出成績，於2018年亞運及世錦賽皆奪銅。

然而最大的打擊，是她今年初才經歷喪親之痛——身兼父職的哥哥不幸離世，無緣親眼見證自己奪金。「爸爸在我兩歲時就離世，是哥哥一直鼓勵我，希望他在天上有看到我的表現，為我感到驕傲。」

波利與阿比恩尼這對拍檔一路走來，絕不容易。（Getty Images）

至於阿比恩尼為追逐羽球夢，爸爸曾把家裡後院改建成球場；她也曾舉家搬至雅加達受訓，又曾直接搬到教練家，終抓緊機會嶄露頭角，迎來首屆奧運。

「我仍然難以置信。」這位女將向來視波利為偶像，如今竟跟對方一起踏上頒獎台最高點，感覺來得很不真實。

她們奪金後合作擺出心形手勢，可見倆人感情之深，「非常感謝她帶我走到今天，我常跟她說：『不要退休，跟我一起打』。她的認真及毅力，都讓我更激勵自己。」

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