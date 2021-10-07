世界盃外圍賽︱非洲小國食物中毒被大炒　內地網民諷：國足學着點

世界盃非洲區外圍賽，摩洛哥乘人之危，在對手畿內亞比紹球員食物中毒下堅持比賽，最終大勝5球而回，令人將事件跟陰謀論扯上關係。



世界盃非洲區外圍賽I組可說是多災多難，早前其中一支參賽國家畿內亞發生政變，令該國主場對摩洛哥的賽事取消，兩隊球員一度被困或行蹤不明，幸最終全部安全。

畿內亞政變基達被困或錯過今周賽事 摩洛哥星將報平安

日前該組另一場賽事再鬧出風波。原先排榜首的畿內亞比紹作客勁敵摩洛哥，賽前卻在下榻酒店食物中毒。

該國足協指，共25名職球員於晚餐後僅15分鐘，開始胃痛，有人腹瀉及嘔吐，結果全隊被送往醫院治理，留醫到比賽日早上。

畿內亞比紹出戰世界盃非洲區外圍賽。（Facebook@ffgbissau）

畿內亞比紹球員在酒店進餐後食物中毒：（按圗放大）

據外國媒體報導，雖然畿內亞比紹隨即「醒水」，自行購買食物以避免於酒店用餐，但其中6名畿內亞比紹球員情況較嚴重，未能上陣。代表團團長直言：「我不會派球員出場，逼我們比賽就是犯罪！」他立即要求將比賽延期，但遭到拒絕。

巴黎聖日耳門後衛夏基美為摩洛哥取得入球，助球隊大勝對手。（Twitter）

結果畿內亞比紹只能在多人休戰、集體睡眠不佳的情況下勉強出場，而摩洛哥則有效力巴黎聖日耳門的夏基美正選披甲。在這位球星先開紀錄之下，摩洛哥終以5：0大勝對手，反壓畿內亞比紹升上該組榜首，有望取得唯一出線資格。

這次莫名其妙的食物中毒事件，令網民紛紛提出各種「陰謀論」。有內地球迷笑言，今晚出戰越南的國足應加以「參考」，「國足給自己下點毒，找台階留退路」，「國足下毒都贏不了。」

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