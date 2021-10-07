英超球星夜蒲「學生之夜」涉性侵被捕　疑犯效力白禮頓獲曼聯青睞

英超球會白禮頓證實，有一名球員在周三凌晨被警方拘留，警方聲明指，該疑犯遭指控性侵。

英國《太陽報》披露，被捕的英超球星是白禮頓中場比蘇馬（Yves Bissouma），更有他被鎖上手銬帶走的圖片。25歲的比蘇馬近年愈踢愈好，也是球會開季名列前茅的主要功臣，據報曼聯、利物浦及阿仙奴都有興趣羅致他。



《太陽報》收到攝於夜店外的片段見到，比蘇馬雙手負後，遭鎖上手銬，被警員帶走，當時大約是周三凌晨2時。

消息人士指，這間夜店當晚舉行學生之夜，十分受歡迎，現場很熱鬧，當客人發現比蘇馬出現時，都很驚訝，因為他是白禮頓的當家球星，但人們更驚訝的是，他跟住被鎖上手銬帶走。

【比蘇馬被捕片段截圖】

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Brighton’s Yves Bissouma has been arrested on suspicion of sexual assault at a seafront nightclub in Brighton in the early hours of this morning. 🤯 pic.twitter.com/swoO90hh3I — FutbolBible (@FutbolBible) October 6, 2021

當地警方證實，當晚有兩名男子被捕，分別是二十多歲及四十多歲，據報那名四十多歲的男子是比蘇馬的同行朋友。警方在周三表示，這兩名男子被指性侵犯，仍被扣留當中。白禮頓隨後發聲明，知悉有球員正協助警方調查，但基於法律程序，球會不能透露更多。

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比蘇馬效力白禮頓，今季表現獲得好評。（Getty Images）

25歲的比蘇馬今季在白禮頓踢得非常好，他司職防中，掃蕩力強，聯賽5次正選，並已交出1次助攻，獲得各方讚譽。白禮頓開季表現突出，現以14分排第6位，比蘇馬也是功不可沒。據報曼聯、利物浦及阿仙奴等豪門球會都有興趣羅致他。

英超第7輪賽果：

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