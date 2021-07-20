英超│愛華頓球員涉性侵兒童被捕　未開名但疑犯身份呼之欲出

繼前英超曼城球員阿當莊臣（Adam Johnson）2016年性侵未成年少女被判監後，愛華頓一名31歲已婚球星再陷入性侵兒童醜聞。
多間英國傳媒報導，一名31歲已婚英超球星於上周五（16日）因涉嫌性侵犯兒童被捕，惟經問話後已獲批准保釋。
受英國法例所限，當地媒體未能披露該球員的真實身份，而由於案件由大曼徹斯特區警方負責，一度令曼聯及曼城球員成為嫌疑人物。
不過，英超球隊愛華頓及後發表聲明，承認球會有一隊球員因接受警方調查而被罰停止操練及比賽，並指球會將繼續跟有關當局合作。
四大線索露玄機
網民紛紛作身「名偵探柯南」緝兇，愛華頓陣中有兩位31歲已婚球員，分別是曾效力曼城的英格蘭中場戴爾夫（Fabian DELPH）及冰島籍進攻中場基菲爾施古臣（Gylfi SIGURDSSON）。
可是，消息稱有關球員是國腳級球星，並於該國家隊有一定資歷及經驗；也有指涉事球員周薪豐厚，曾吸引球會以高價轉會費收購。
為冰島上陣78場、2017年以近5000萬歐元由史雲斯加盟愛華頓的施古臣，因此「壓倒」近年已逐漸淡出英格蘭代表隊的戴爾夫，成為大熱人選，惟最終身份仍有待確認。
英超以往同樣發生過球員性侵兒童的事件，2016年，前英格蘭國腳阿當莊臣就因性侵犯15歲少女，結果被判入獄6年。
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