世界盃外圍賽｜國足爭出線也要爭口氣　越南主帥澄清：捏造事實

2001年10月7日，中國足球隊在沈陽主場一球擊敗阿曼，提早兩輪奪得日韓世界盃入場券，首度殺入決賽周。

20年後的10月7日，國足能否重寫當年歷史，在今晚（7日）深夜對越南的關鍵一戰中全取3分？主帥李鐵深信麾下只要做到4點，便有望取得球隊12強賽首勝，避免名宿范志毅當年的話成真。



世界盃亞洲區外圍賽12強賽，位處B組的中國隊首兩場悉數落敗，先後不敵日本及澳洲，暫時以零分在小組「包艇」。國足要出線，由今仗對越南起，所有賽事不容再失，否則出線希望隨時幻滅。

中國隊早前兩輪分組賽皆落敗，今仗面對越南不容再失。（資料圖片／Getty Images）

與越南的關鍵一戰，恰巧20年前正是國足最風光的一天，憑于根偉射入全場唯一入球，國足在主場一球擊敗阿曼，提早兩輪奪得世界盃入場券，寫下國足歷史新一頁。中國隊在如此值得紀念的一天出擊，又能否有加乘，擊敗越南保住出線的一絲希望？

中國隊打入2002年日韓世界盃，亦是至今唯一一次在世界盃舞台中登場。（資料圖片／Getty Images）

當年有份創造歷史的李鐵，如今已是中國隊主帥，他在賽前記者會直言今次備戰困難重重，「過去一個月，麾下只能來回酒店及訓練場，食飯以外的時間也在房間內生活，訓練量及強度之大，加上原定的熱身賽大多取消了，只與敘利亞踢了一場，對他們來說是個頗大的挑戰，但我有信心他們表現比之前更好。」

疫情關係未能外出，國足為了讓球員放鬆，組織不少活動，例如欣賞愛國電影，嘗試分散注意力。

李鐵直指球隊做好4點，有望今仗打開勝利之門。（資料圖片／Getty Images）

對越南一仗十分關鍵，李鐵表明球隊做到以下4點，加上滿滿的求勝意欲，便有望得到理想成績，「只要球隊臨場發揮穩定﹑有堅定的信念﹑良好心態及好好執行平時的戰術，做好這四點，我們就可以得到想要的成績。」

除了戰績，亦關乎面子。2013年6月15日友賽中，中國以1：5不敵半力出戰的泰國，賽後昔日中國名將范志毅曾痛批，「中國足球臉都不要了！」更預言，假若國足繼續退步，「再這樣下去連越南都輸了。」今晚便知道「范大將軍」的預言會否成真。

當年范志毅的一個預言，如今會否成真呢？（網上圖片）

越南主帥澄清 「捏造事實以激將法鼓勵球員」

早前有中國傳媒報道指，越南主帥朴恒緒直言「中國隊的體力只能堅持30分鐘」，這名韓籍教頭在記者會上澄清，從頭到尾沒有說過這一番說話，「我不論在記者會或非正式賽事，皆沒有說過這些說話。我個人認為是部分中國傳媒捏造事實，偽造我的言論，從而以激將法鼓勵中國球員。」

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首兩輪同樣告負的越南，他們也有望在今仗開齋，但朴恒緒表示壓力落在中國隊身上，「中國隊的排名比越南高，他們的壓力比我們大得多，我們會踢出自己的風格。中國隊中有武磊及多名高質素的入籍兵，絕不能輕視他們的實力。」

越南主帥朴恒緒直言武磊是心腹大患。（資料圖片／Getty Images）

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