網球熱話︱薩維列夫戀上美女姐姐　利物浦門將卡列奧斯前度情史多

阿歷山大薩維列夫（Alexander Zverev）早前才被前女友Olga Sharypova指控，二人拍拖期間遭受家暴兼精神虐待，惹來職業網球聯合會（ATP）主動調查。不過這位高大俊朗的德國網球明星不愁寂寞，德國《圖片報》爆料指，他近日再度蜜運，新女友更是大有來頭的大美人Sophia Thomalla。



薩維列夫過去一年的歷程如坐過山車，去年10月前女友Olga Sharypova言之鑿鑿聲稱被他拳打腳踢兼言語精神虐待，球場上向來脾氣火爆的他，一夜間形象直插谷底。

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今年初澳網8強不敵祖高域，之後幾個賽事均表現未如理想。到5月贏得馬德里公開賽，東京奧運更成為歷來首個贏得男子網球金牌的德國球手，繼而再在辛辛那提大師賽封王，創下生涯高峰。眾人期待他可以在美網取得大滿貫零的突破，可惜4強再次敗在祖高域拍下。

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阿歷山大薩維列夫今年戰績不俗，惟美網4強再負祖高域，始終未能在大滿貫封王。（Getty Images）

近日他到美國出戰印第安納威爾斯公開賽，尋求今年第三項大師賽錦標之際，新戀情亦為之曝光。

德國《圖片報》爆料指，薩維列夫戀上美女姐姐Sophia Thomalla。（圖片報官網截圖）

《圖片報》（Bild）聲稱，印第安納威爾斯公開賽周四（7日）展開之前，德國著名演員兼節目主持Sophia Thomalla特別到美國佛羅里達探望薩維列夫。Sophia 與愛郎相聚後，隨即飛返柏林，與朋友一起慶祝她的32歲生日。

在此之前，二人的戀情亦已有跡可尋。薩維列夫9月18日參與電視節目《Schlag den Star》時，從Sophia的Instagram顯示，她跟薩維列夫一樣同在科隆。

薩維列夫正在美國出戰印第安納威爾斯公開賽，他被傳日前有美相伴。（Instagram＠alexzverev123）

德國著名大美人Sophia Thomalla：

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情史豐富的德國大美人

薩維列夫目前世界排名第四，年僅24歲，年齡上與Sophia有8年差距。《圖片報》指，兩人在4年前通過一位共同朋友認識，6個星期前關係變得密切，並聲稱Sophia喜歡薩維列夫的幽默感，二人常常一起大笑。

Sophia Thomalla不止名氣與外形一流，情史亦相當豐富，對上一位前度，正是利物浦靚仔門將卡列奧斯。2019年初被揭戀情後，她與卡列奧斯愛得高調，經常孖公仔在公開場合出雙入對，甚至在他外借比錫達斯期間搬到伊斯坦堡與他同居。直到今年6月卡列奧斯被狗仔隊拍下跟一名陌生女子在遊艇上的親暱照片後，才承認已經與Sophia分手。

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她曾在2016年跟挪威樂隊Icon of Coil創辦人兼主音Andy LaPlegua結婚，一年後離婚。她正式承認過的前男友，還包括前史浩克04中場迪盧拉（Michael Delura）、德國樂隊Rammstein主音Till Lindemann和英國Bush樂隊主音Gavin Rossdale。

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