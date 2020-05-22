【網球熱話】網球壇都有羅志祥？　球星親證常與女球迷「做運動」

台灣藝人羅志祥與周揚青分手一事，全城鬧爆男方，並引起不少話題。體壇最近又出現一名「羅志祥」，澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）公開自己曾與多名女球迷發生關係。

現年25歲的澳洲球手基域奧斯，場內場外的出位事跡多不勝數，怒擲球拍﹑與球證爭拗等亦不是新鮮事，他在早前的直播當中更「語不驚人誓不休」，高調談及自己的感情生活。

基域奧斯早前曾與俄羅斯球手卡蓮絲卡雅（Anna Kalinskaya）有過一段情，「壞孩子」在直播時亦有提及此事，他承認二人有甜蜜過後，已不再是情侶關係。該名25歲的球手被問及有沒有與女球迷發生過性關係，他並沒有轉彎抹角並大方承認，「我在單身的時候，經常與女球迷發生關係，差不多每周便會發生一次。」

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基域奧斯在場上多多「花臣」，他在場外說話同樣出位。（資料圖片／Getty Images）

在二人拍拖期間，他們不時在社交網站「大曬恩愛」，更一同欣賞NBA賽事，可惜此情不再，該名21歲的俄羅斯球手在個人Instagram透露分手，更指二人不再是朋友，並大鬧基域奧斯的人格有問題。

卡蓮絲卡雅的名氣遠不及基域奧斯，在2016年轉戰全職的她，現時世界排名列112位，暫時仍未在WTA賽事贏得任何錦標，在去年的華盛頓公開賽（Citi Open）中創出生涯的突破，由外圍賽過關斬將殺入4強止步，亦是她職業生涯的最佳成績。她在大滿貫最佳成績同樣在去年創出，在美網首圈擊敗史堤芬絲（Sloane Stephens），結果在次圈出局。

二人在拍拖期間十分甜蜜，更結伴一同觀賞NBA賽事。（Twitter截圖）

卡蓮絲卡雅IG索爆圖輯：