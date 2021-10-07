網球熱話︱梅利未開賽先遇「意外」　腳臭竟導致婚戒失竊激嬲老婆

英國網球手梅利（Andy Murray）近日在美國參加印第安納威爾斯公開賽（Indian Wells tournament），惟賽事未正式展開，他卻發生「意外」，在Instagram上向網民「求救」。



34歲的梅利近年飽受傷患困擾，實力大不如前。這位前世界一哥8月在美網首圈出局，世界排名跌至第121位，但他仍獲發外卡參加在美國舉行的印第安納威爾斯公開賽。

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必須由首圈打起的梅利將會出戰法國球手曼拿連奴（Adrian Mannarino），但在比賽尚未展開之前，梅利卻遇上一宗「意外」，惹來老婆生氣，他不得不在社交網站上「求救」。

梅利遇到「意外」，使他在網上自嘲求救。（IG@andymurray）

重溫34歲前一哥梅利今年於美網首圈出局：（按圗放大）

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梅利於Instagram拍片解釋事發經過，他表示自己訓練後吃過晚餐再駕車回酒店，但由於當地天氣相當炎熱，沾滿汗水的練習裝備令車內充斥着強烈的臭味。

「我的波鞋濕透了，它需要一點清新的空氣，但我酒店房沒有露台，便決定把鞋放在車底，讓它晾乾。」

奇怪的事情發生了，第二日清早梅利發現波鞋不在原處，估計已經被人偷走。他需要趕到商場買一對全新的球鞋，雖然不同牌子、型號的波鞋對他表現肯定有影響，但這並非重點。

梅利2015年跟太太Kim Sears結婚，戒指對他十分重要。（路透社）

小習慣惹禍 激嬲老婆

「當我在練習時，物理治療師問我結婚戒指在哪裡，我心想：『Oh no！』」原來梅利有一個小習慣，便是在打波時把戒指脫下，把它繫在鞋帶上，結果戒指就隨波鞋消失得無影無蹤。

梅利2015年跟女友Kim Sears結束愛情長跑，兩人育有4名子女，他透露太太為此相當苦惱，所以決定找網民幫手，「我知我好白痴，事後也覺得這習慣是個壞主意，但我需要大家幫忙。」

他希望網民能分享有關消息，或向他透露任何線索，「如果我能夠找回戒指，甚至知道整件事的真相，我會感激不盡。」

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