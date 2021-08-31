【美網】34歲梅利力戰近5小時憾負出局　施斯柏斯拖時間再惹爭議

美國網球公開賽開鑼，首日賽事由梅利打頭陣，這名英國名將再度展現打不死的精神，惡鬥新一代3號種子施斯柏斯，力戰接近5小時憾負，首圈止步。

梅利賽後有話兒，直指施斯柏斯數度離開球場，有意拖延時間，這名希臘球手則認為自己的做法沒有問題。



本年度最後一個網球大滿貫開鑼，「前一哥」梅利（Andy Murray）與3號種子施斯柏斯（Stefanos Tsitsipas）在首日碰頭。

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34歲的梅利近年飽受傷患困擾，實力大不如前，但憑鬥志搭夠，首盤以6：2先下一城，次盤二人戰至「Tie Break」，施斯柏斯以細分9：7追平。梅利第三盤清脆地拿下6：3再度領先，陷出局邊緣的施斯柏斯回勇，以6：3扳回一城。進入決勝盤，施斯柏斯立即打破梅利發球局，及後保持優勢，最終再取一盤6：3，二人力戰4小時49分鐘方分出勝負，施斯柏斯驚險過關。

施斯柏斯力戰5盤擊敗梅利，晉身男單次圈。（Getty Images）

力戰而敗，固然可惜，梅利今仗更添上一點恨意，事關他直斥施斯柏斯有拖延時間之嫌，「他（施斯柏斯）發揮不錯，但我對他失去一切尊重。」戰畢賽事後，梅利只與施斯柏斯草草握手，未有太多交流。

梅利對施斯柏斯拖延時間大感不滿。（Getty Images）

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當梅利取得第三盤後，施斯柏斯要求醫療暫停，治理他的左腳傷患。落後0：30時，施斯柏斯決定換拍，並在決勝盤開打前去洗手間。梅利忍無可忍，當施斯柏斯離場時，向賽事總監投訴，「他每次去廁所也花20分鐘，他究竟想去多久？他在洗手間內做什麼，我完全不會花這麼多時間在廁所內。」

梅利忍無可忍，向賽事總監投訴。（美聯社）

Andy Murray clearly unhappy with Stefanos Tsitsipas' extended toilet breaks! Lashes out at the supervisor#USOpen pic.twitter.com/24haG7r7g0 — Lakshya (@LakshyaNotLaksh) August 30, 2021

梅利與團隊早料到這名希臘球手有這一著，只要賽事未如他理想的發展，施斯柏斯便會使出不同的拖時間招式。不止梅利，阿歷山大薩維列夫在早前的辛辛那堤公開賽中，亦有投訴施斯柏斯，更指控他在洗手間內與教練溝通。

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這名34歲的英國名將面對賽事不斷暫停，對他的體能及心理狀態皆有影響，「如此緊湊的賽事中，暫停7至8分鐘，身體及精神需要再度進入狀態，還要一場發生數次，我認為這個並非巧合。」

梅利數度被施斯柏斯打斷氣勢，賽後當然有話兒。（Getty Images）

面對梅利的指控，施斯柏斯當然捍衛自己的權益，堅稱他的做法合符規例，「我認為自己沒有違例，每場也可去兩次洗手間，五盤賽事亦可兩次更換衣服，這些做法沒有問題。」

施斯柏斯堅稱自己的做法沒有違例。（Getty Images）

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