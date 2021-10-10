美斯加盟PSG後首開腔：我無做錯　承認有點迷失爆麥巴比一秘密

美斯今夏意外地由母會巴塞隆拿轉投巴黎聖日耳門（PSG），坊間已有無數報道和揣測，阿根廷球王首度親自開腔講述事件來龍去脈，留給地位舉足輕重的《法國足球》（France Football）雜誌。

「我無做錯」，美斯在訪問中承認，目前確實有點迷失，尚需時間適應，然而他認為加盟PSG的決定是對的。他比較了巴塞的MSN與PSG的MNM組合，更在無意中爆出麥巴比一個小秘密……



美斯接受《法國足球》專訪，首度開腔談及轉會PSG的種種經歷。（法國足球官網）

開端：歸隊後一切不似預期

今個夏天，美斯如坐過山車。為阿根廷贏得美洲國家盃後回到巴塞隆拿作季前準備，「我一心簽約，然後立即開始訓練。我以為一切已經處理好，只差我的簽名。」

怎料歸隊後完全變樣，「我被通知那已經不可能，我不能留隊，要為自己另覓球會，因為巴塞無辦法跟我續約。」

美斯承認，人在巴黎確實令他有點迷失。（Getty Images）

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加盟PSG：一個開心大發現

自13歲起效力同一支球會21年，消息無疑晴天霹靂，卻已無選擇。他承認，人在巴黎「有點迷失」，開心大發現是，隊中會說西班牙語的人甚多，「我知道，去到一個新國家要由零開始，更衣室內有認識的朋友，讓我覺得適應會較易。」

既有巴塞前隊友尼馬，又有國家隊自小並肩作戰的迪馬利亞，是美斯選擇PSG的一大理由，「而我沒有做錯，因為適應起上來真是很易，尤其是很多球員跟我一樣都說西班牙語。」尼馬和迪馬利亞以外，阿根廷國家隊後輩里安度柏利迪斯也幫助他適應新球會。

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他同時提到前線新拍檔麥巴比，「像麥巴比那樣的球員，很容易相處，而且基利安（麥巴比）能說完美的西班牙語，因此我們在球場以外也有很好的交流。」皇馬今夏曾出價1.6億歐元收購麥巴比仍遭PSG拒絕，日前他接受《隊報》專訪時曾稱「非皇馬不走」，如今美斯無意中透露麥巴比西班牙語流利無比，無形中印證這位法國天才球星早已為轉戰西甲做好準備。

美斯加盟PSG至今已兩個月，似乎仍未適應新環境，場內表現平平，球場以外新居尚未定下來，目前依然住在酒店。他認為，時間尚早，不能太快下定論，「我肯定最終會一切順利。」

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世人期望美斯、尼馬和麥巴比組成的MNM組合，更勝昔日巴塞的MSN三箭頭。（Getty Images）

初步觀察：MSN VS MNM

巴塞時期，美斯、蘇亞雷斯和尼馬的MSN前鋒組合，令敵衛聞風膽喪，如今他與尼馬聚首，加上當時得令的麥巴比，世人期待MNM組合更勝當年。美斯自己如何看待兩者分別？他笑着說，「首先是年齡吧！昔日開始與尼馬合作時，我們仍然年輕，現在年幼那個變為基利安（麥巴比）。」

他分析，「基利安與路易斯（蘇亞雷斯）是兩個截然不同的球員。路易斯是個完全的9號和單箭頭，他在禁區內把握力特別好，能射入大量入球；基利安比較喜歡上腳，他很強壯，速度超快，只要你留給他任何空位，便能殺死你，同時也能取得很多入球。他們都是超凡的球員，只是能力不太一樣。」

MSN組合一起作戰的3個球季，共射進364球之多，暫時MNM組合未見同等威力，今季尼馬和美斯暫時分別只有一個入球，三人中以麥巴比狀態最好，收獲4球另有5次助攻。

美斯初步認為法甲踢法遠較西甲體力化。（Getty Images）

結語：法甲不是想像中易？

美斯口裏說適應無難度，身體卻很誠實，他以往在西甲予取予擕的風光不再，亦曾在比賽被換出時大發脾氣，從他對法甲的觀感，或可找到阿根廷球王何以遲遲未能發揮真本領的端倪。

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「初步觀察來看，這是一個遠較西甲體力化的聯賽」，美斯說，「在這裏，球員似乎更加強壯，比賽亦更激烈，留有很少空間。」他認為，大部分球員也非常強壯，「對於法甲的完整觀察，目前為時尚早」，最後更語重深長地說，「睇比賽是一件事，實際落場踢又是另一回事。」

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