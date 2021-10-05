金錢足球︱最高轉會價值球隊雙曼領放　巴塞失美斯排名仍高過PSG

今季英超聯賽前列四頭馬車齊爭標，鬥得精彩燦爛，放諸轉會市場價值，有報告指冠絕歐洲五大聯賽。當中曼城、曼聯兩支曼徹斯特球隊價值最高，車路士屈居其後排第三，利物浦則排第六位。

巴塞隆拿失去美斯後正經歷低潮，有趣的是，他們的轉會價值，仍高於阿根廷球王的新東家巴黎聖日耳門（PSG）。



國際體育研究中心（CIES）公布歐洲5大聯賽最新球員轉會價值，英超球員以總值89億歐元居首，平均每隊值4.45億歐元，遙遙領先其他聯賽。西甲以總值53億歐元排第二，平均每隊值2.63億歐元；德甲以45億歐元排第三，平均每隊值2.51億歐元；意甲44億歐元排第四，平均每隊值2.22億歐元；最後是法甲，總值34億歐元，平均每隊值1.72億歐元。

至於個別球隊轉會價值，英超球隊包辦三甲位置，加上利物浦，頭10位之中佔去4個席位。

鍵入下列組圖收看5大聯賽最高轉會身價球隊頭20位：

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根據CIES報告，曼城和曼聯投資最多金額在轉會市場上，他們的球員估計轉會價值亦領導群雄，兩支曼市球隊的總值均超過12億歐元，與其他球隊有一段距離。

車路士排第三，價值已落後一截。今夏失去美斯的巴塞隆拿，爛船仍有幾斤釘，高佔第四位，反觀美斯的新東家巴黎聖日耳門（PSG）只排第八，不過兩隊價值差距其實不足1億歐元，「雙曼」與車路士之間的距離反而更大。

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CIES球星轉會費身價榜（只列部分）：

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再看個別球員估計轉會身價，長居榜首的麥巴比由於跟PSG只餘下最後一年合約，身價跌至9000萬至1.2億歐元。今夏皇馬盛傳曾出價1.6億歐元仍被PSG拒絕，他遲遲未跟球會續約，明年或自由身離隊，令這支法甲班霸人財兩失。

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多蒙特超級新星夏蘭特以1.5至2億歐元身價，晉身轉會市場估計身價最昂貴一員，不過曼聯小將格連活特身價跟他看齊。曼城新巨星科頓、曼聯前鋒拉舒福特、巴塞小將柏迪3人身價估計同樣過億歐元。

至於曼城盛傳出到1.5億英鎊（約1.76億歐元），熱刺依然企硬不賣的射手哈利卡尼，由於已屆28歲，身價跌至5000至7000萬歐元區域；與麥巴比一樣明年6月約滿的曼聯中場普巴，更跌至只值3000至4000萬歐元。

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