F1土耳其站｜3個險中求勝的故事　咸美頓鬧車隊：我一早咪講咗囉

根據今年F1多個分站的經驗，只要有雨，通常精彩，土耳其站前早已預計是雨戰，車迷們靜候戲劇性的一幕發生。華迪爾換乾地胎，陸克萊與咸美頓分別表示唔換胎，然後就沒有然後，單車原來變不了摩托。



天氣預測，並非實測，未必百分百準確，今次土耳其站的預報全中，排位賽與正賽同樣有雨落。正賽的雨勢不算太大，賽道的狀況又不能使用乾地胎，戰至中段逐漸變乾，乾濕地賽道有利爆冷，車迷們無一不期待意想不到的賽果。

保達斯恰如其分穩陣奪冠 最強二哥出手助咸美頓止蝕

站上頒獎台時，保達斯握緊拳頭，相隔一年終於再看見這場面。（Getty Images）

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賽道今站持續維持「少少濕又乾緊」的狀態，各大車隊擔心蝕章，擔心落錯決定而按兵不動，車隊不斷考慮換胎，大多數車手在30多圈左右才開始「入Pit」，除了Alpine車手奧干（Esteban Ocon），這名法國人「一胎走天涯」，全場零換胎，最終勇奪最後1分。奧干及後在社交網站更新輪胎的狀況，經歷58個圈後已「少咗忽肉」，他直言衝線時鬆一口氣。

奧干賽後上載社交網站，他的輪胎戰畢58圈後的情況。（Instagram截圖）

華迪爾最大賭博 偷雞唔到蝕把米

在如此賽道多變的情況下，「不停」與「一停」是個賭博，「博一博隨時單車變摩托」，今站賭得最大的車手，相信非華迪爾莫屬。這名Aston Martin車手在第36個圈反其道而行，成為首名換上「光頭胎」的車手，倘若博得贏，他隨時有機會贏得分站冠軍，可惜如意算盤打不響，甫返回賽道已多次失控，結果一圈後重新換胎。華迪爾用乾胎的一個圈亦不易過，戰車就如溜冰一樣，即使在返回維修站前「頭搖又尾擺」，幸好有驚無險換回半水胎，他的賭博付出代價，終於以第18名衝線。

四屆世界冠軍華迪爾賽後坦言這是個錯誤決定，並承認責任，「當時綠胎（半水胎）也接近變成光頭胎，我想嘗試能否以乾胎出賽，事實證明我錯了，在賽道上完全沒有抓地力，唯有再度返回維修站。」

華迪爾是今站正賽唯一一名曾經使用乾胎的車手。（Getty Images）

陸克萊考慮「不停」 卻被工程師妙答搶FO

「不停」也是一個選項，今場戰至最後階段，法拉利的陸克萊問車隊能否不換胎，他的比賽工程師確認可以，一度掀起一個小高潮，當時他正在領先位置，難道再有爆冷賽果出現？

非也，後方的戰車不斷追近下，陸克萊的優勢所餘無幾，他曾問車隊「如果我哋唔換胎，保持呢個時間，可以第幾名返嚟？」卻換來工程師的妙問妙答，「你頂得住保達斯就冠軍」。陸克萊最終在47圈換胎後，及後輪胎出現顆粒化（Graining），減低戰車戰力，隨後卻被佩雷斯超越，結果第4名衝線。即使「陸仔」錯過頒獎台，他賽後表示對今仗的決定沒有後悔。

曾經領先賽事的陸克萊，一度問車隊輪胎能否捱到尾。（Getty Images）

咸美頓失位置嬲爆 呼喝車隊「我咪話咗唔好囉！」

「中伏」的又豈止陸克萊，還有後方的咸美頓，原來他在計同一條數，平治車隊曾經要求「咸爵爺」換胎，但他首次未有理會，並問車隊「係咪快啲先？」，隨後表示「我覺得唔換好啲」，車隊同意讓他留在賽道多一段時間，同時他與加斯利依然保持一個換胎的距離。直至最後關頭，車隊再要求咸美頓換胎，「咸爵爺」今次跟隨車隊指令。

當咸美頓返回賽道時，發現被佩雷斯爬頭後，立即怒氣沖沖質問車隊：「點解我哋要讓位？」，及後他透過無線電直斥車隊的決定錯誤，「我一早講咗我哋唔應該換胎，條胎已經顆粒化！」

咸美頓換胎後形勢急轉直下，一度被後方的加斯利及諾里斯貼緊，賽後他解釋為何大動肝火，「當時我只得最後8個圈，其實不足夠度過顆粒化的階段，所以當刻有一點急燥，事關我有機會以第3名完賽，如今我回看，我應該留守至尾或者早點換胎。」

咸美頓最終無緣頒獎台。（路透社）

📻 "We shouldn't have come in man"



With laps running out and running P5, Lewis Hamilton wonders about the wisdom of pitting for a new set of inters #TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/60FezdEXw7 — Formula 1 (@F1) October 10, 2021

土耳其站前十站（按圖放大）：