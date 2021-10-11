體育熱話︱蘇炳添結婚5年才首度慶祝　百米飛人奧運佳績背後代價

2021年絕對是中國百米飛人蘇炳添的收成期，東京奧運準決賽創下9.83秒首名成績入決賽，最終得到第六名，繼而在全運會首度封王。

32歲的他，成功背後代價是長年外出訓練和比賽，與家人聚少離多，結婚5周年，今年才首度跟太太慶祝周年紀念。



蘇炳添結婚5周年，才首度跟太太林艷芳慶祝周年紀念。（蘇炳添微博）

蘇炳添在微博發帖，罕有地上載一張與太太林艷芳的合照，並寫上：「結婚這麼久第一次過紀念日！居然是五周年了！」​​​​



簡單一句，已反映身為運動員背後辛酸，一直錯過重要的紀念日，他太太林艷芳不止沒有怨言，還甜甜地在微博說：「五年前的10月10日，我們領證了，時間過得很快，一下子就五年了，慶幸身邊一直有你的寵愛。」比起蘇炳添上載的一張二人合照，林艷芳還加上一張放有一大束擁有4種不同顏色玫瑰花的照片。

全運會｜蘇炳添首次100米封王 一項數據證明32歲的他才是巔峰

全運會｜蘇炳添4X200接力飲恨摘銀 改口風4年後或主場出戰

蘇炳添太太林艷芳在微博曬出「蘇神」送她的花束。（林艷芳微博）

蘇炳添在跑道上拼搏多年，犧牲不少跟家人相處的寶貴時光，從他昔日分享的字裏行間中，不無唏噓。

9月26日他在微博才分享，「感情是要培養的。幾個月沒有見anson了，他已經變成十萬個為什麼！作為父親感覺很慚愧，感覺他已經懂事很多了，但自己陪伴他的時間卻很少很少……」

東京殘奧｜視蘇樺偉為「蘇神」 蘇炳添：殘疾運動員值得更多喝彩

蘇炳添聯名限量版國產車 獲車商窩心舉動致敬：第一次有點激動

蘇炳添慨嘆陪伴兒子的時間太少。（蘇炳添微博）

+ 6

畢竟運動員生涯時間有限，這也是無可奈何的，幸而他身邊有位賢內助，今年七夕節的時候，太太林艷芳便說過，「雖然蘇炳添還在隔離，七夕情人節沒能一起過，但是我們的心永遠在一起。」

到9月蘇炳添生日時，她再分享，「祝孩子他爸生日快樂，32歲是你圓夢的一年，我很開心能一路在你身邊陪著你成長，看著你成長，你更是小天天的super father，等你回家再給你做好吃的，時間過得有點快，在找配圖的時候才發現我們兩個原來很久沒有拍過合照了，這合照也是5年前了吧？」

縱使丈夫經常不在身邊，林艷芳始終全力支持對方運動事業，或許蘇炳添正是因為背後有太太成為他最強大後盾，才能毫無雜念地在田徑場上全力衝刺，屢創佳績。

東京奧運︱蘇炳添感謝劉翔開路 兩代中國飛人天地連線東京奧運｜蘇炳添100米決賽未能摘牌 意大利選手成新百米飛人東京奧運｜中國飛人蘇炳添廣東製造 由灣仔運動場跑到奧運決賽

▼重溫！蘇炳添在東京奧運準決賽跑出9.83秒佳績 ▼

+ 4

▼ 中國奧運史上田徑金牌 ▼