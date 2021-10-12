體育熱話｜韓國速滑金牌得主冬奧前爆醜聞　揭與教練的不尋常關係

韓國短道速滑「天才少女」﹑冬季奧運兩金得主沈錫希，青年時代多次被教練趙載範性侵，結果這名教練上年被重判監禁10年半。

沈錫希逐漸從陰霾中走出，並專注備戰明年初的北京冬奧，近日卻爆出雙重醜聞，指她教練有一段不倫關係，形象180度扭轉。



上年10月，韓國冬奧金牌得主沈錫希（Shim Suk-hee）親自上庭作供，哭訴當年被前教練趙載範長達3年多的性侵犯，加上言語及肢體的暴力，使這名「天才少女」身﹑心靈受創，自此患上創傷後壓力症（PTSD）和抑鬱症，最終法院重判趙載範入獄10年半。

當案件告一段落後，沈錫希早前贏得國內的選拔賽，近期積極為明年初的北京冬奧備戰，原定出戰下周四（21日）的奧運測試賽。

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沈錫希一直被認定是「性侵受害者」，這個身份近日180度扭轉，關於沈錫希的醜聞，全因她與一名教練的短訊對話而起，日前韓國傳媒《Dispatch》爆料，她與該名教練的對話出現不少意想不到的內容。

平昌冬奧女子速滑1000米，早在比賽前一天，沈向該教練傳了一個訊息：「我們明天做一個『巴貝利』吧。」

巴貝利（Steven Bradbury）是2002年鹽湖城男子短道速滑1000米金牌得主，他的奪金經歷非常神奇，初賽以第3名完成，前面兩名選手齊齊犯規被取消資格，準決賽又出現大意外，包尾的巴貝利避過一劫，決賽再度出現相同劇情，選手們攬炒但未有波及他，巴貝利在幸運之神的眷顧下贏得這面金牌。

自此，「巴貝利」成為了速滑界意外的代名詞，沈錫希發出這個訊息後，隔天出戰時，沈錫希與隊友崔珉禎最後一圈攬炒，雙雙無緣決賽。此事再度被炒熱，紛紛討論沈錫希是否有心造成意外。

沈錫希與隊友崔珉禎最後一圈攬炒。（資料圖片／Getty Images）

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縱然韓國女子隊在3000米接力賽中奪金，不過隊員之間背後的勾心鬥角不斷，另一韓媒《東亞日報》透露沈錫希與隊友的關係好，或許只是門面功夫。崔珉禎在500米速滑初賽以打破奧運紀錄的成績晉級，早已出局的沈錫希看得不是味兒，向該教練疑問：「她是否吃了藥？」，並同中國選手曲春雨打氣，可見二人的關係之差。

根據韓國《中央日報》報道透露，沈錫希不斷以言語攻擊崔珉禎及金雅朗，直指二人虛偽，言談間充斥粗言穢語，沈直言：「與她（金雅朗）一起拿到金牌是丟臉的事。」

從沈錫希與教練的對話中，可見她與隊友的關係十分麻麻。（資料圖片／Getty Images）

《Dispatch》同時暗指，沈錫希與該名教練有不倫關係，大爆在500米初賽﹑1500米準決賽及3000米接力賽等重要賽事前，該教練在沈錫希的選手村房間中幽會，而這名教練也是有婦之夫。

一段對話，爆出醜聞，沈錫希的形象直插谷底，而韓國體育文化觀光部亦表示，將會就這名速滑「天才少女」的醜聞作出調查，未知會否取消她過往獲得的獎金。