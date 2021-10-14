田徑｜肯尼亞女子世績跑手遇害身亡　總統致哀：她是國家英雄

女子10公里路跑世界紀錄保持者﹑來自肯尼亞的跑手蒂洛普（Agnes Tirop），被發現在寓所遇害，終年25歲，她的丈夫被視為嫌疑犯。



25歲的肯尼亞長跑好手蒂洛普，在肯尼亞時間周三（13日）發現在寓所中身亡。蒂洛普父親早前報案指女兒失蹤，其後揭發事件。當地警方進入她的寓所時，蒂洛普在床上，地上有一灘血，警方指她頸上有傷口，相信是因為刀傷致死，《BBC》透露她的腹部也有刀傷。警方負責人表示至今仍未找到她的丈夫的下落，並將他視為疑兇。

肯尼亞長跑好手蒂洛普，早前被發現在家中遇害身亡。（資料圖片／Getty Images）

蒂洛普上月在德國黑措根奧拉赫（Herzogenaurach）舉行的10公里女子路跑賽中，跑出30分01秒的時間，打破塵封19年的女子賽事（women-only）世界紀錄。蒂洛普今夏亦有參加東京奧運5000米賽事，可惜最終取得「梗頸四」，與獎牌擦身而過。

蒂洛普上月在德國打破女子路跑10公里的世界紀錄。（Getty Images）

蒂洛普近年在國際賽的成績亮眼，如今英年早逝，是肯尼亞長跑界的一大損失，肯尼亞田徑總會發聲明對她的離世表示惋惜，直言「肯尼亞失去了一顆耀眼的寶石」，並感激她近年為肯雅田徑的貢獻。

肯尼亞總統肯雅塔（Uhuru Kenyatta）亦有悼念蒂洛普，直言她是國家的英雄，「蒂洛普是個非常成功的年輕運動員，我對她的離世深表哀痛，她以雙腳為國家帶來光榮，她絕對是肯尼亞的英雄，希望兇徒早日被繩之於法。」

蒂洛普在今年東京奧運女子5000米取得第4名，無緣獎牌。（資料圖片／Getty Images）

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