足球熱話｜夏蘭特另類球王片　超高難度12碼百發百中

新世代神鋒﹑效力多蒙特的艾寧夏蘭特，他的實力人所共知，德甲官方社交網站發布了一條短片，他連射3球超高難度12碼全中，證明這名挪威前鋒勁到超乎大家想像。不過，網民們似乎對這短片有意見，直言剪接師需要加人工。



多蒙特箭頭艾寧夏蘭特（Erling Haaland）早已在球場上證明自己的能力，成為球壇另一名超級球星相信只是時間問題，不過原來這名挪威神鋒連雜技也有一手，德甲官方社交網站就上載一條另類的「球王片」。

夏蘭特《FIFA22》能力值輸麥巴比 知道一刻極無奈：兩數據應更高

夏蘭特的任務十分簡單，就是將皮球在12碼點射向左上角的靶，對射術奇佳的他，可說是小菜一碟。最高難度卻是把3個皮球疊在一起，然後逐一擊破，夏蘭特不負眾望，3球皆命中目標。當他最後一球擊落標靶後，立即展露出難以置信的表情。

夏蘭特已是當今球壇炙手可熱的人物。（Getty Images）

難以置信的豈止夏蘭特本人，相信同樣十分驚訝，驚訝的不是夏蘭特的射術，而是他把皮球疊起的技術，單單把3個皮球疊在一起已經是難度超高，夏蘭特接近「一Take過」，而射門時下方的皮球原封不動，隨即惹來網民們質疑片段的真偽。

夏蘭特射術好人所共知，高難度12碼也難不到他。（Getty Images）

👇👇夏蘭特超高難度12碼逐格睇👇👇

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網民們紛紛在短片下留言，直言「我連個波疊埋都做唔到」，大量網民對此有共嗚，亦有網民將功勞歸功剪接師：「剪接師應該加人工，佢做得好好！」。

至今無法確認片段真偽，但片段在網上流傳最緊要夠爆，這段片必然做到了，上載短短10個小時，已賺得30多萬個讚好，其後夏蘭特親自轉發更獲得接近100萬「Likes」。

Erling Haaland doesn't miss ⚽🎯 pic.twitter.com/tIIjP9rzBM — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 14, 2021

夏蘭特被告知自己於《FIFA 22》的能力值，神反應逐格睇：（按圗放大）

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朗拿甸奴中楣片當年創先河

說到同類型「球王片」，豈能不提「細哨」朗拿甸奴。2005年，Nike發布一條朗拿甸奴試穿新球鞋的片段，新鞋穿上腳，細哨如有神助，接連起腳球球中楣，16年後再看此片，不難看到「穿崩位」，不論真偽，這條片也是球迷們的集體回憶。

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