夏蘭特《FIFA22》能力值輸麥巴比　知道一刻極無奈：兩數據應更高

大熱足球遊戲《FIFA 22》在今月初正式推出，球員能力值向來都是熱門話題，也不時惹來「真身」不滿，投訴在遊戲中的能力比現實低。

這次主角輪到效力多蒙特的艾寧夏蘭特，他被告知基利安麥巴比較自己更強時，露出「世界級」表情。



C朗拿度跟美斯究竟誰比較強？遊戲中便有答案，球迷各自為偶像「護航」，引發「世界大戰」。

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而新一代球星之中，21歲挪威射手夏蘭特，跟22歲法國前鋒基利安麥巴比同被視為「宿敵」，兩人未來或「繼承」C朗與美斯的地位，攜手「壟斷」球壇。

麥巴比跟夏蘭特，被視為下個世代的兩大球王。（Getty Images）

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近日多蒙特官方YouTube頻道就利用這點，跟夏蘭特開玩笑。他們找來同屬「蜜蜂兵團」的英格蘭小將祖迪比寧咸，向夏蘭特展示他在《FIFA 22》中的能力值。

夏蘭特被告知自己於《FIFA 22》的能力值，神反應逐格睇：（按圗放大）

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夏蘭特在最新一集遊戲中獲得總分88，比上一集的84分大有進步，他看似相當滿意，拍拍隊友的肩膀說：「不錯，是吧？」

可是好戲在後頭，比寧咸隨即公布「壞消息」——身為今集遊戲封面主角的麥巴比，與拜仁慕尼黑前鋒利雲度夫斯基，都獲得91分。

比寧咸問：「你還感到高興嗎？」只見夏蘭特點頭如搗蒜，只能苦笑，也難以控制面部表情，回覆了一句：「沒有回應（No comment）」，令比寧咸不禁露出笑容。

夏蘭特年僅21歲，已打出名堂。（Getty Images）

夏蘭特的部份由影片4分20秒開始：

夏蘭特在今集速度（pace）跟身體質素（physicality）分別得89及88分，他認為自己進入狀態的話，在這兩方面都應獲至少90分以上。

他更反問比寧咸：「你不覺得我值得嗎？」，對方只能和應；夏蘭特最終差點忘記拿取遊戲便轉身離開。

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《FIFA 22》11名能力值達90的球員：

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《FIFA 22》其餘11名能力值89的球員：

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CIES球星轉會費身價榜（只列部分）：