謝影雪有意購「星凱．堤岸」　新盤位置近體育學院又啱愛犬之人

市場消息稱，香港羽毛球運動員謝影雪昨日（14日）現身沙田樓盤「星凱．堤岸」的售樓處，據指她有意入票認購。「星凱．堤岸」位於火炭站傍㘭背灣街，鄰近香港體育學院，約5分鐘路程。



【謝影雪被影到現身「星凱．堤岸」售樓處】

據市場消息，謝影雪在售樓處現場獲發展商中洲置業營銷策劃總監楊聰永招呼。她長期在體院訓練，熟悉火炭區，據悉，她有意入票認購，單位用來自住，方便她出入體院訓練。

「星凱．堤岸」位於火炭港鐵站旁，鄰近香港體育學院，現時由火車站起步計，經過橫跨公路的行人天橋，約5分鐘就行抵體院，十分方便運動員。

謝影雪IG上的日常生活照：

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謝影雪還是一位愛犬之人，據「星凱．堤岸」的物業管理冊子透露，會所設有專為寵物而設的寵物訓練場及Pet Pet情園（寵物公園），並為住戶及寵物設計有關活動，包括寵物派對。此外，各座住宅大堂設有寵物消設施。

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「星凱．堤岸」位於火炭坳背灣街1號，由四座大樓組成，共提供1,335伙，實用面積由228至2,001平方呎，涵蓋開放式至四房、合共11種不同戶型。關鍵日期為2022年12月。

火炭星凱．堤岸暫收兩萬票 超購近49倍

星凱・堤岸加推134伙 一周內累推536伙 折實均價升穿2萬

星凱‧堤岸戶型以1至3房為主。（資料圖片/彭樂程攝）

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發展商日前加推3號價單，涉及134伙，扣除最高15%折扣後，折實售價由692.5萬元起。項目首三張價單合共涉及536伙，整批折實平均呎價為20,267元。加推的134伙，包括69伙一房戶、10伙兩房戶、17伙兩房連工作間戶、13伙三房戶及25伙三房連工作間戶，折實售價由692.5萬至2,337萬元，折實呎價16,441元至25,456元。

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