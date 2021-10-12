星凱・堤岸加推134伙　一周內累推536伙　折實均價升穿2萬

火炭新盤星凱・堤岸醞釀開售，發展商中洲置業今日（12日）再加推3號價單，涉及134伙，扣除最高15%折扣後，折實售價由692.5萬元起。項目首三張價單合共涉及536伙，整批折實平均呎價為20,267元。

加推的134伙，包括69伙一房戶、10伙兩房戶、17伙兩房連工作間戶、13伙三房戶及25伙三房連工作間戶，折實售價由692.5萬至2,337萬元，折實呎價16,441元至25,456元。

發展商指，扣除景觀、樓層因素後，是次屬原價加推。如項目1樓9樓G室，實用面積542平方呎，折實售價891.1萬元，折實呎價16,441元，對比1號價單中，相同面積、低一層的1座8樓G室，折實售價888.1萬元，折實呎價16,386元，高一層售價高約0.3%。

參考星凱・堤岸上周二（5日）公布首批268伙價單，折實平均呎價18,888元，過去周日加推134伙。而發展商日前指，最快周內公布銷售安排，最快本周六開售。

星凱・堤岸分實體及電子兩種方式收票，截至昨晚，項目暫收逾兩萬票。

星凱・堤岸為中洲置業在港的首個樓盤，由四幢住宅大樓組成，合共提供1,335伙，標準戶實用面積由228至947平方呎，涵蓋開放式至四房戶型，另有13伙特色戶，戶戶面積逾千呎。項目預計關鍵日期為2023年3月。