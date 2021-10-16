英超｜C朗被列後備向蘇斯克查表不滿　英媒爆料「他十分失望」

國際賽前的英超聯賽，曼聯主場迎戰愛華頓，陣中老大哥C朗拿度意外先列後備，最終留力留出禍，被「拖肥糖」迫和1：1。英國《太陽報》透露消息人士指，C朗對蘇斯克查的決定十分不滿，並稱「我要踢足每一場聯賽」。



曼聯上輪奧脫福對愛華頓，在C朗拿度先列後備下，半場領先一球，可惜及後被安祖斯唐辛攻入追平一球，終於曼聯失分收場。

曼聯主場兩場不勝 C朗後備亮相 愛華頓反擊奏效扳平

C朗拿度上仗後備入替未有建樹，未能再度救世。（Getty Images）

應否收起C朗？這是一道難題，連傳奇領隊費格遜（Sir Alex Ferguson）也有微言，「理應將最強的球員放在正選陣容中」。不過，執掌的是蘇斯克查，他早已明言C朗不會踢足每一分鐘，蘇帥在賽前記者會直言，他不認同「費爵爺」的觀點，但他知道對方不是有意留難他。

「最強之人」擺後備 費格遜隔空放箭「教訓」蘇斯克查

蘇斯克查與曼聯的賭博 用與不用C朗均如踩鋼線

Khabib與費格遜交談時，忍不住暗批蘇斯克查今場的排陣。（Getty Images）

C朗在曼聯的陣中地位崇高，如今強勢回歸，不少人認為這名葡萄牙球星或許是最終話事人，他也多次表明會向蘇帥直接反映意見。根據英國《太陽報》消息，C朗對上仗先列後備感到十分失望，他更直言除非是他狀態不足，否則他希望踢足每一場聯賽。C朗拿度再次強調，他返回曼聯的目標，是希望為球隊爭標，他認為蘇帥每仗也需要派出最重要的球員。

英媒爆料，表示C朗對蘇斯克查把他放在後備十分失望。（Getty Images）

另外，即將傷癒復出的曼聯鋒將拉舒福特（Marcus Rashford），這名英格蘭球星熱心公益，時常幫助英國的貧苦大眾，除了MBE勳章外，早前獲頒曼徹斯特大學的名譽學位。行善當然是好事，但蘇斯克查認為拉舒福特更加需要專心自己的足球事業，「他（拉舒福特）踏入足球員的黃金時期，他在曼聯與英格蘭也有不少挑戰，我認為他要把足球放在首位，他是球隊的重要一員。」

拉舒福特傷癒在即，蘇斯克查認為對方需要更專注在足球。（Getty Images）

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