01球評︱蘇斯克查與曼聯的賭博　用與不用C朗均如踩鋼線

C朗拿度今季強勢回歸曼聯，主帥蘇斯克查早已說明，不會場場派C朗落場。畢竟他已經36歲，不可能當他是後生仔那樣，場場踢足。

他的想法沒有錯，如何執行，便十分考功力，而且正是廣大曼聯球迷對他的質疑。對愛華頓一仗，C朗先列後備，球隊領先1球時被換入，結果被拖肥糖迫和1：1，連續兩場失分。有球迷怒吼：「單是不派C朗打正選，足以令蘇斯克查被炒」，這說法當然太過嚴重，惟亦正好將蘇帥的弱點完全暴露出來。



曼聯主場對愛華頓，C朗後備上陣，球隊只能踢成1：1，再度失分。（Getty Images）

曼聯與C朗拿度重聚，猶如童話故事一樣美好，加上他回歸首仗對紐卡素即在奧脫福梅開二度，掩蓋了超級巨星加盟背後的種種危機。

任何人都應該知道，無論C朗體能狀態如何強大，始終已屆運動員生涯後段，曼聯引入他只是個短期方案，長遠而言根本不可能倚賴他在前線單天保至尊。這一點，曼聯沒有可能不知道，可是由商業以至運動層面，C朗均是個無法推卻的選項。於是乎，問題變成引入他之後，如何好好使用他。

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C朗曼聯出勤紀錄：

9月11日 英超（主）4：1勝紐卡素 上陣90分鐘 2入球

9月14日 歐聯（客）1：2負年輕人 上陣72分鐘 1入球

9月19日 英超（客）2：1勝韋斯咸 上陣90分鐘 1入球

9月25日 英超（主）0：1負維拉 上陣90分鐘

9月29日 歐聯（主）2：1勝維拉利爾 上陣90分鐘 1入球

10月2日 英超（主）1：1和愛華頓 上陣33分鐘



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C朗回曼聯首仗對紐卡素踢足90分鐘，攻入兩球。3日後歐聯作客年輕人，再次為紅魔先開紀錄，10人應戰被追成1：1後，蘇斯克查將他調走，終被對手2：1反勝，曼聯主帥被狠批：「過早換走C朗，連累曼聯輸波」。

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於是乎，25日、29日連戰阿士東維拉和維拉利爾，C朗均踢足全場，對維拉利爾一戰，他更在補時5分鐘取得絕殺入球。或許擔心3日兩戰負荷太大，對愛華頓一仗C朗被列後備，由卡雲尼任正選，到57分鐘才入替，當時球隊正領先1：0。跟不敵維拉一仗相同，C朗未有太大發揮機會，最終被迫和1：1。

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曼聯主帥蘇斯克查堅持，對愛華頓一仗將C朗放入後備決定正確。（Getty Images）

蘇斯克查備受質疑

賽後蘇斯克查堅持，將C朗放入後備決定正確，「你必須為一個十分漫長球季作出決定，管理每個球員的工作量。在我而言，今天這個決定是正確的。」曼聯球迷相信難以苟同，換人時機向來並非蘇斯克查的強項，負年輕人一仗過早換走C朗，負維拉一仗不敢換走C朗，到今仗對愛華頓不將C朗踢正選，3場未如預期的戰果，更令球迷堅信蘇斯克查缺乏足夠判斷力，掌握如何盡用C朗這張王牌。

這種一切按結果而論的說法，其實對蘇斯克查不甚公平，畢竟現代球隊管理一切看數據，上陣時間以外，還要視乎球員跑動距離、乳酸指數、運動心率等等，教練須因應球員狀況和球隊需要，作出相應調動和安排。然而蘇斯克查在調動以至戰術方面的「往績」不佳，因而令人認定他在如何安排C朗上陣與休息之間沒有一套計劃，一旦球隊失利，便將所有責任推向他身上。

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C朗後備上陣曼聯只能賽和愛華頓，離場時口中唸唸有詞，被解讀為不滿球隊表現。（Getty Images）

使用C朗如雙刃劍

引入36歲的C朗，由一開始已是一把不易拿捏的雙刃劍。他具備曼聯前鋒沒有級數、把握力與鬥志，與此同時，也是個自有一套的巨星。每場波派不派他上陣、何時派他上陣也是如履薄冰，他渴求勝利和獎盃，重返到曼聯亦是如此，無形中對隊友、球隊與教練帶來無形壓力。

今仗對愛華頓後備上陣失分，他被拍得離場時口中唸唸有詞，似是有點不滿。上輪英超對阿士東維拉，般奴費南迪斯射失十二碼，外界批評「為何不是由C朗主射」？他來到曼聯之後，球隊上下每個決定都被放到無限大，他的上一個東家祖雲達斯，正是可供參考的苦主。

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邦路斯認為，C朗令祖雲達斯一眾隊友變得懶散。（Getty Images）

祖雲達斯的教訓

祖雲達斯今季戰績奇差，意甲7場比賽3勝2和2負，僅以11分暫列第8，中堅邦路斯便認為，問題多少因C朗而起。「基斯坦奴對我們有重大影響，單是跟他一起操練已令我們獲益良多，但球員會不自覺地開始想，他的存在足以帶來勝仗。」他形容，球員漸漸每天疏懶一點，謙遜、犧牲和渴望點滴流失，年月下來，積習成弊。

「我們或許視基斯坦奴為我們贏得比賽為理所當然」，邦路斯認為，基斯坦奴與球隊之間彼此需要，重點在於如何取得平衡，「就算是全球最佳球員，亦有賴球隊來幫助他提升至那個高度。」

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相信連C朗本人也很清楚，他回到曼聯的角色，既是前鋒一員，更是隊中一班年輕球員的導師。他可以為球隊帶來經驗與級數，同時以球場外超凡個人紀律，包括飲食、作息和鍛煉，做個最好榜樣，有助發揮最大潛能。

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至於如何管理他的出場時間，則是蘇斯克查和教練團隊的工作。初步看來，蘇斯克查暫時未算太成功，現在球季只是剛剛開始，他繼續摸索的時間卻已不多。踏入10月，曼聯在英超面臨李斯特城、利物浦、熱刺連場大戰，歐聯迎上阿特蘭大，緊接11月更要硬撼曼城。上任快滿3年，蘇斯克查在「希望不大」之下算是活在舒適圈，C朗來投彷如按下加速鍵，將他的弱點放大，未來4仗連遇爭標或前列對手，他絕對要「醒醒定定」，畢竟接連失分之下，已不容再失。

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