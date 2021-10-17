英超｜文迪英雄式表現勇救車路士　一項數據僅輸利物浦門神

車路士今周作客賓福特踢得一點也不輕鬆，若非門將艾度亞文迪（Edouard Mendy）的神勇演出，可能已無法登上榜首。



賓福特16次射門7次中目標；車路士5次射門1次中目標——這就是兩軍交手的形勢差距，尤其賓福特在最後30分鐘一口氣施加壓力，即使是今季演出穩定的車路士，在最後20分鐘也疲於奔命。這種表現也解釋了為何賓福特74年來首次升上頂級聯賽，卻在8輪賽事過後仍能守在中上游位置。

英超戰報：車路士一球險勝賓福特 門將艾度亞文迪成為英雄

芝維爾（左一）的入球為車路士奠勝。（Getty Images）

93分鐘，皮球吊入禁區，輾轉間讓基斯甸洛加特有大好機會施展倒掛，皮球直飛網窩，以為賓福特終於可以取得入球？但文迪還是以神速的反應躍起、將皮球托出楣頂，隊友紛紛與他擊掌，3分最終安全落袋。

文迪補時階段的這記撲救，再一次將賓福特拒諸門外。（Getty Images）

今仗文迪貢獻了6次撲救，是他生涯以來的單場最高撲救數；38次在英超上陣已保持了20次不失球，僅得施治（Petr Cech/26場）、拉爾拉拿（Pepe Reina/32場）、艾利臣比加（Alisson Becker/36場）和卡路爾（Roy Carroll/37場）比文迪用更少場數去達成這里程碑；現役門將當中更只得艾利臣一人。

文迪賽後獲隊友大讚。（Getty Images）

艾度亞文迪年輕時曾因失業考慮轉行、22歲時曾在法國的地區就業服務中心登記求職，這故事已講過很多遍，但他隨後在場上一直證明自己的價值，上季更是車路士奪得歐聯冠軍的關鍵之一，但29歲的文迪今季也曾面對「危機」——獲視為會消息權威的意大利記者羅曼奴（Fabrizio Romano）透露，車路士數月前曾有機會簽入自由身的22歲門將當拿隆馬（Gianluigi Donnarumma）。

幸好今次「藍戰士」未有盲目追逐這名意大利門將的年輕和名氣，董事局決定向文迪投以信任一票：「他是我們未來幾年的門將」。對賓福特一戰，更確立了他在球會的位置。

文迪深獲車路士管理層信任。（Getty Images）

隊友主帥齊撐：他應進入金球獎候選

對賓福特一戰後，車路士領隊杜慈賽後被問及文迪應否進入金球獎候選名單，回應時直言：「應該。不過比起進入任何名單，最重要的是他持續交出像今日的表現。希望（入不到金球獎名單）這件事不會令他太不高興吧。」文迪的隊友、後衛魯迪格也在twitter道：「有人可以解釋為何他沒進入金球獎的提名嗎？文迪，這樣的表現太強了。」

車路士是金球獎候選大戶，艾斯派古達、尼高路簡迪、佐真奴、盧卡古和美臣蒙特均進入了金球獎的最後30強名單。

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