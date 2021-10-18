西甲｜阿古路地標戰後備登場報捷　古天奴破入球荒反勝華倫西亞

新加盟巴塞隆拿的阿古路，經歷「身心受創」後，早前傷癒終於可以披甲上陣，這名阿根廷前鋒後備登場，相隔10年再度在西甲賽場亮相，雖未有建樹，巴塞亦一洗頹氣，以3：1擊敗華倫西亞，



33歲的阿古路今夏自由身加盟巴塞，本以為與好兄弟美斯聯手，豈料搖身一變成為「地獄黑仔王」，老友先離隊，他開咧前小腿受傷。諸事不順的日子總會過去，阿古路早前傷癒復出，在熱身賽亦有進賬，今輪聯賽主場對華倫西亞的賽事，阿古路亦被列入後備名單。

阿古路初癒復出友賽即建功 勢改善巴塞鋒線疲弱問題

巴塞隆拿今仗派出迪比前場領軍，配合新「10號仔」安素法迪及達斯攻堅，惟巴塞卻是先失守的一方。華倫西亞的荷西加耶禁區外拉出一記急勁的冷箭，巴塞門將達史特根鞭長莫及，5分鐘已落後一球。巴塞及後隨即還以顏色，安素法迪與迪比一次撞牆配合，禁區外第一時間熨射遠柱入網，13分鐘追成1：1平手。

傷癒後首度擔正的安素法迪，隨即交出入球及博得12碼。（Getty Images）

安素法迪傷癒後首場正選登場，今仗成為球隊的進攻泉源，上半場末段入楔近門起腳，被對手情急下踢跌，球證直指12碼點，迪比擔任劊子手一射中鵠，40分鐘反超前2：1。巴塞隆拿在下半場末段，由古天奴近射得手，奠定勝局，亦是這名巴西中場11個月來首個「士哥」，結果以3：1力克華倫西亞，兩連敗後成功止血。

古天奴終打破入球荒，11個月後再度為巴塞取得入球。（Getty Images）

大局已定之際，朗奴高文決定換入阿古路，87分鐘取代達斯，相隔10年再度在西甲賽場亮相，這名「地獄黑仔王」倒楣不再。魯營球場首度登場，阿古路已收到滿滿的愛，這名阿根廷前鋒決定以表現回報球迷們的支持，「我一直期待這一刻，沒有事情比地標戰贏波來得更好。我在場上聽到球迷不斷高呼『Kun，Kun』，我知道我要更加努力回報他們的愛。」

阿古路相隔10年再度在西甲登場。（路透社）

阿古路早前興奮亮相魯營

+ 5

網民為阿古路瘋狂改圖：

+ 3

【「老夫老妻」美斯與阿古路】（按圖放大）